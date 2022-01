Disney : la chanson de "Encanto" détrône "Libérée, délivrée" de "La reine des neiges"

Elu meilleur film d'animation lors de la 79ème cérémonie des Golden Globes dimanche 16 janvier, Encanto : La Fantastique Famille Madrigal est un véritable succès cinématographique mais aussi musical. En effet, la chanson du nouveau Disney vient de détrôner le cultissime Libérée, délivrée dans La Reine des Neiges.

We don't talk about Bruno (Ne parlons pas de Bruno, en français) s'est hissé à la quatrième place du classement des 100 singles les plus vendus aux Etats-Unis. Le titre bat ainsi Libérée, délivrée qui avait atteint la cinquième position et égalise les scores réalisés par L'Air du vent de Pocahontas en 1995 et L'Amour brille sous les étoiles dans Le Roi Lion en 1994. Mais le record absolu reste détenu par Aladdin avec Ce rêve bleu qui a atteint la pole position du Top Billboard en 1992.

La chanson a été rendue virale grâce au réseau social TikTok et cumule plus de 110 millions de vue sur YouTube, 29 millions de streams et 8.000 téléchargements. Côté cinéma, le succès est également au rendez-vous avec plus de 2,6 millions d'entrées en France.



Encanto, le nouveau film d'animation des studios Disney, raconte l'histoire d'une famille colombienne dont tous les membres ont un super-pouvoir ! Tous sauf Mirabel, qui malgré sa bonne volonté et sa force de travail, est devenue une paria. C'est pourtant elle qui tentera de sauver l'héritage quand la magie menacera de quitter la famille.