TikTok détrône Google et devient le site le plus visité au monde

TikTok devient l'application la plus téléchargée au monde et détrône Facebook.

Un nouveau record pour la plateforme. En 2021, TikTok est devenu le leader des sites les plus visités au monde, d'après le classement de l'entreprise américaine Cloudflare relayé dans Phonandroid, jeudi 23 décembre 2021. Google a ainsi été détrôné par le réseau social chinois, qui n'était encore que septième du classement des domaines les plus consultés en 2020, détaille Ouest France.

L'application, qui permet de partager de courtes vidéos, n’a toutefois pas été le site numéro 1 la première partie de l'année 2021. De janvier à août, Google était encore le site internet accueillant le plus de visiteurs dans le monde. TikTok, connu pour repérer rapidement les centres d’intérêt de ses usagers, a ensuite repris le flambeau : il est devenu "le nom de domaine le plus visité du monde la plupart du temps", détaillent nos confrères.

TikTok dépasse ainsi le géant des GAFA mais aussi Facebook, Microsoft et Apple, respectivement arrivés troisième, quatrième et cinquième. On retrouve ensuite Amazon, Netflix, YouTube, Twitter et WhatsApp.

Pour rappel, ce réseau dédié à la Génération Z a atteint le milliard d’utilisateurs actifs en septembre 2021, selon les données diffusées par la société.