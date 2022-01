"Le Seigneur des Anneaux" (Amazon) : qu'implique le titre de la série "The Rings of Power"

Il s'agit de la série la plus chère et la plus attendue de l'Histoire. Le nouveau projet de la plateforme Amazon Prime Video sur le Seigneur des Anneaux ambitionne de devenir l'événement télé de la décennie. Un digne successeur au phénomène Game of Thrones. La barre est haute et les fans de l'univers créé par J.R.R Tolkien (et mis en image avec succès par le réalisateur Peter Jackson) ne pardonneront aucune médiocrité.

La série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon ne va pas raconter une nouvelle fois les aventures de Frodon Sacquet pour détruire l'Anneau Unique du Seigneur des ténèbres Sauron. Ce serait suicidaire tant la trilogie cinématographique a été un succès et continue d'être une référence. La série va couvrir les événements du Deuxième Âge, des siècles avant les aventures de Frodon. Officiellement, c'était la seule véritable information que nous avions sur le projet. De quoi y voir un peu plus clair pour les fans mais de quoi aussi nourrir des centaines de théories. Une seule image a été dévoilée par Amazon ces derniers mois... Mais, depuis ce 19 janvier 2022, nous en savons un peu plus...

Une nouvelle vidéo a été publiée par Amazon Prime. Nous sommes encore loin d'une vraie bande-annonce mais celle-ci ne devrait plus tarder. Dans cette vidéo, Amazon annonce la date de sortie des premiers épisodes et elle donne surtout le véritable titre de la série : The Rings of Power. Comme pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, des sous-titres viennent préciser de quoi il s'agit. On connaissait La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et le Retour du Roi. Voilà qu'Amazon vient de créer son propre sous-titre avec une référence claire aux Anneaux de Pouvoirs.

Une nouvelle Galadriel

La vidéo nous donne à entendre la voix de l'actrice qui va incarner la jeune elfe Galadriel. Si elle est déjà de la partie c'est parce que Galadriel est une elfe immortelle, elle était donc vivante lors du Deuxième Âge. C'est la jeune actrice Morfydd Clark qui reprend le rôle détenu jusqu'alors par Cate Blanchett. Afin d'offrir une cohérence entre la série à venir et les films d'alors, Morfydd Clark reprend le célèbre monologue introductif de Galadriel que tous les fans connaissent par cœur.

"Trois anneaux pour les rois Elfes sous le ciel. Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre. Neuf pour les Hommes Mortels destinés au trépas. Un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône, dans le Pays de Mordor où s'étendent les Ombres...", déclame-t-elle alors que du métal en fusion forme les lettres du titre de la série. Petit détail amusant qui montre qu'aucun détail n'a été oublié : cette scène a été vraiment filmée et n'est pas faite en images de synthèse. Du métal a été fondu pour former les lettres de la série et c'est en réalité le processus de forge en slow-motion que l'on découvre.

Le destin de Sauron

Reste à savoir ce qu'implique ce titre mystérieux. Si l'intrigue de la trilogie originelle tournait autour de la destruction de l'Anneau unique, cette série pourrait bien nous en dire plus sur les autres anneaux magiques qui ont été saupoudrés sur les peuples de la Terre du milieu.

La série pourrait aisément avoir comme principal antagoniste ou personnage principal Sauron. Ce serait particulièrement audacieux de prendre le point de vue du grand méchant de l'histoire. Il est à l'origine des anneaux de pouvoir, ces cadeaux offerts aux peuples de la Terre du Milieu pour mieux les contrôler.

Sauron est un peu le Lucifer de Tolkien. Une sorte d'ange déchu qui s'est lentement écarté du droit chemin et a été rejeté par les divinités locales. Lors du Deuxième Âge il n'est pas ce grand oeil de flammes ou encore cet homme menaçant en armure. Il a l'apparence d'un noble et séduit tout le monde sur son passage. Plusieurs elfes dont Galadriel se méfient de lui, mais il est bien accueilli par les forgerons elfes de l'époque. Ensemble, ils vont concevoir ces objets magiques.

La corruption des peuples de la Terre du Milieu

La fabrication des Anneaux de Pouvoir débute autour des années 1500 du Deuxième Âge. Les Sept anneaux des Nains et les Neuf anneaux des Hommes sont forgés par les elfes avec l'aide de Sauron. C'est cette participation qui fera de ces anneaux des pièges. Les Trois anneaux elfiques ont été forgés par Celebrimbor seul, sans l'aide de Sauron. C'est pour cela que leurs détenteurs n'ont pas été corrompus par Sauron lors de la création de l'Anneau unique. Plusieurs anneaux mineurs ont aussi été forgés à cette époque, des brouillons en somme. Leurs pouvoirs sont inconnus mais la série pourrait bien s'amuser avec leurs différents pouvoirs.



La série devrait donc s'intéresser à la création de ces anneaux et à leurs porteurs. Les elfes, sages et méfiants. Les nains, incorruptibles par nature. Et surtout les Hommes, sur lesquels la manipulation de Sauron a particulièrement bien marché. On devrait facilement retrouver les thèmes centraux de la moralité, de l'avarice et de la corruption du pouvoir dans le scénario de Rings of Power.



Les premiers éléments dévoilés par Amazon montre aussi que l'intrigue devrait se concentrer sur les hommes d'une petite île légendaire où vivaient alors les ancêtres d'Aragorn : Númenor. Sauron a confié ses anneaux à des rois et sorciers, y compris des númenóréens et il est à l'origine de la chute de ce royaume où les hommes vivaient bien plus longtemps que le commun des mortels. Les hommes qui possédaient ces anneaux sont devenus les Nazgûl, ces sombres cavaliers qui poursuivent Frodon dans le Seigneur des Anneaux. On devrait donc connaître qui ils étaient avant d'être changés en spectres maléfiques, tout particulièrement leur chef, le Roi-Sorcier d'Angmar... Les premiers épisodes sont attendus sur Amazon Prime Vidéo à partir du 2 septembre 2022.