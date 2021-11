"Encanto" : que vaut le nouveau film d'animation de Noël de Disney ?

Oubliez les contes anciens, les princesses et les grandes aventures. Encanto, le nouveau film d'animation des studios Disney s'éloigne (un peu) de la formule classique pour vous offrir une parenthèse enchantée pour les fêtes de fin d'année. Encanto : La Fantastique Famille Madrigal, de son nom complet vous propose une histoire entièrement intra-familiale. Toute l'intrigue ou presque se déroule entre une poignée de personnages et dans la maison collective d'une famille colombienne très colorée.

L'histoire tourne autour de Mirabel Madrigal. Une héroïne qui n'a rien d'une princesse Disney. Pas de belle robe, de visage parfait, de diadème ou même de pouvoir magique. Mirabel est une fille comme tout le monde et c'est bien cette grande normalité qui la rend extraordinaire dans sa famille et la fait, paradoxalement, sortir du moule. La famille Madrigal est en effet bénie par un miracle qui date de la jeunesse de la grand-mère et matriarche de la famille. Une flamme magique qui a donné à chacun des membres de la famille Madrigal un super-pouvoir. Tous, sauf une : Mirabel.

Il y a celle qui peut guérir les blessures avec sa cuisine, celui qui peut parler avec les animaux, celle qui peut invoquer des fleurs, celui qui lit l'avenir, etc. Mirabel, malgré sa bonne volonté et sa force de travail, est devenue une paria. Sa grand-mère adorée la regarde sans cesse avec un air méfiant et Mirabel est peu à peu écrasée par le poids de la culpabilité. Lorsque la magie menace de quitter cette famille, c'est Mirabel qui retrousse ses manches et essaye de sauver cet héritage familial. Pendant ses aventures dans la maison magique, on découvre sa tristesse mais aussi les difficultés de celles et ceux qui sont réduits à leurs seuls pouvoirs. Que deviendront-ils si leurs pouvoirs disparaîssent ? Ce sont ces thématiques qui peuplent Encanto. Un film joyeux et magique en apparence mais très émouvant et profond en réalité.

Une comédie musicale complexe

La narration se passe, comme souvent chez Disney, à travers de nombreux tableaux musicaux. La bande-son est pilotée par l'oreille experte du roi de la comédie musicale américaine moderne : Lin-Manuel Miranda. On lui doit déjà les chansons du Retour de Mary Poppins ou de Vaiana chez Disney. Les chansons sont très plaisantes, efficaces, modernes et assez audacieuses. Les adultes verront de nombreuses références et une vraie subtilité dans les paroles. Les enfants, eux, pourraient passer à côté de certains détails tant les paroles sont riches et rapides. Nous avons bien du mal aussi à nous souvenir d'une chanson ou d'un refrain. Encanto ne dispose pas de tubes comme Libérée, délivrée (certains parents seront soulagés de l'apprendre). Les chansons fonctionnent mais n'impriment pas. En revanche elles sont puissantes émotionnellement.

Encanto est une vraie réussite sur trois points majeurs. D'abord ouvrir le monde des enfants (et des adultes) à d'autres représentations culturelles : ici l'Amérique latine. Ensuite, faire la place belle à celles et ceux qui se sentent rejetés ou qui rêvent enfin de briller dans un groupe. Enfin, Encanto est un immense éloge de l'effort sur le don. C'est en délivrant ces messages que le film réussit à nous émouvoir. Et Encanto nous a émus. Pensez à préparer vos mouchoirs avant d'aller au cinéma.

Le film est riche de leçons importantes sur la famille, l'importance des liens, le poids des traditions et du devoir, la puissance de l'émancipation... Encanto est un film lumineux. Lorsque l'on sort de la séance, on a l'impression d'avoir bénéficié d'une vaste thérapie familiale. On se sent meilleur, recentré et prêt à affronter les difficultés et les non-dits. Une bénédiction assurément.