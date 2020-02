Disney prépare une suite au film "Aladdin"

Mena Massoud et Will Smith dans "Aladdin"

publié le 13/02/2020 à 12:00

"Ce rêve bleuuuuuu"... Moins d'un an après sa sortie, Aladdin, le film adapté du célèbre dessin animé aura droit à sa suite. Le média américain Variety vient de révéler que Disney travaille sur Aladdin 2.

Pour le moment, Variety rapporte que John Gatins et Andrea Berloff, les scénaristes d'Aladdin travaillent sur le script de cette suite. On ignore encore si le réalisateur Guy Ritchie sera de nouveau derrière la caméra. Les producteurs Dan Lin et Jonathan Eirich espèrent que Will Smith (le Génie), Mena Massoud (Aladdin) et Naomi Scott (Jasmine) reprendront leurs rôles, mais tant que le script ne sera pas bouclé, ils ne savent pas si tout le casting du premier film pourra être de retour.

Le dessin animé Aladdin, sorti en 1992, avait eu droit à deux suites : Le Retour de Jafar (1994) et Aladdin et le Roi des voleurs (1996). Impossible encore de savoir si Aladdin 2 sera une adaptation du Retour de Jafar ou une autre histoire. En attendant de nouvelles informations, les fans de Disney découvriront le 25 mars prochain l'adaptation en live-action de la légende de Mulan.