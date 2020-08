Coronavirus : Antonio Banderas testé positif

Pedro Almodovar (gauche) et Antonio Banderas sur le tournage de "Douleur et Gloire"

publié le 10/08/2020 à 20:38

L'acteur espagnol, Antonio Banderas, a été testé positif au coronavirus. Il a choisi Twitter pour l'annoncer à ses fans, et les rassurer par la même occasion.

Sur le réseau social, Antonio Banderas, a annoncé dimanche 9 août qu'il avait contracté la Covid-19. Il a choisi de rendre l'information publique le jour de ses 60 ans. Un anniversaire qu'il a donc passé en quarantaine.

"J'aimerais ajouter que je vais plutôt bien, je suis seulement un petit peu plus fatigué qu'à la normale. Je suis certain que je vais me rétablir rapidement en suivant les conseils médicaux qui, je l'espère, me permettront de surmonter cette maladie qui affecte la population mondiale" a écrit l'acteur fétiche de Pedro Almodovar.

"Je vais profiter du confinement pour lire, écrire et me reposer et je vais continuer de faire des projets qui donneront un sens à la soixante que je viens de franchir, tranche d'âge dans laquelle j'arrive plein de désirs et d'illusions" a continué l'acteur. "Gros câlins à tous", a-t-il conclu.

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020