publié le 13/12/2018

L'attente est de taille. Le prochain film sur James Bond sera le dernier dans lequel Daniel Craig jouera l'espion britannique. Après avoir connu de nombreux soucis de production, le long-métrage commence enfin à se préciser.



Le réalisateur Danny Boyle a décidé de céder sa place à Cary Joji Fukunaga en raison de "divergences créatives" avec les producteurs du film. "Nous sommes ravis de travailler avec Cary. Sa polyvalence et son innovation font de lui un excellent choix pour notre prochaine aventure de James Bond", ont indiqué les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli sur Twitter.

Une large partie du casting de 007 Spectre rempilera pour ce nouveau volet hautement attendu par les fans de la saga. Entre le casting, le tournage, et la date de sortie, RTL fait le point sur les éléments les plus importants à retenir de ce James Bond 25.



Un casting 5 étoiles

Pour ce 25ème film, la production a fait appel à plusieurs acteurs et actrices déjà au casting du précédent volet. Ainsi, le Daily Mail fait savoir que pour accompagner une dernière fois Daniel Craig dans le rôle de James Bond, Léa Seydoux campera de nouveau le personnage de Madeleine Swann et Ralph Fiennes celui de M, le directeur du Secret Intelligence Service (MI6).



Le comédien Ben Whishaw (vu récemment dans Mary Poppins) va reprendre son rôle de Q, inventeur de nombreux gadgets pour 007 et Naomi Harris celui d’Eve Moneypenny, la secrétaire de M.



Selon le magazine Variety, Rami Malek aurait été approché afin de jouer le rôle du nouveau méchant. L'acteur de 37 ans, qui a récemment incarné le chanteur Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, s'est vu proposer le rôle du prochain ennemi de James Bond.



Seul souci : le planning du comédien est assez chargé puisqu'il doit tourner la quatrième saison de la série Mr Robot entre mars et juillet 2019, période à laquelle le tournage de James Bond 25 a également lieu.



Une sortie prévue pour 2020

Après les cinq mois de tournage nécessaires, le film partira pendant quelque temps en post-production. Images de synthèses, et incrustations de décors seront travaillées. Le dernier James Bond avec Daniel Craig est attendu dans les salles obscures le 12 février 2020.