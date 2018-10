publié le 23/10/2018 à 13:34

Astérix et son fidèle compagnon Obélix s’apprêtent à conquérir les salles de cinéma. Alors qu'une première bande-annonce du prochain film d'animation Astérix - Le secret de la potion magique, prévu pour la fin de l'année 2018, avait été dévoilée le 16 octobre 2018, une affiche officielle vient d'être révélée. On y découvre bon nombre de personnages de l'univers.



Le long-métrage est réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier (Kaamelott), déjà aux commandes du précédents volet, Astérix : Le Domaine des dieux, sorti en 2014. Le film s'inspire des albums La Serpe d'or et Le Tour de Gaule, et sera en animation 3D. Il mettra en avant le druide Panoramix.

Celui-ci "chute malencontreusement en allant cueillir le gui et estime qu'il est désormais grand temps de trouver son successeur pour protéger l'avenir du village. Accompagné par Astérix et Obélix, le vieux sage décide alors de parcourir la Gaule pour trouver un jeune druide talentueux", explique le synopsis.

Au casting, on retrouvera de prestigieux comédiens français parmi lesquels : Christian Clavier (Astérix), Guillaume Briat (Obélix), Bernard Alane (Panoramix), Alex Lutz (Teleferix), Élie Semoun (Cubitus), Florence Foresti (Bonemine) ainsi que Gérard Hernandez (Atmosférix). La sortie du film est prévue le 5 décembre 2018.