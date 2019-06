publié le 05/06/2019 à 11:23

Une fois le Festival de Cannes, rassurez-vous, le cinéma continue. Et mercredi 5 juin 2019, les salles obscures auront de quoi faire puisqu'elles seront envahies par les mutants, des nuisibles aux visages humains et une mafia venimeuse.



Parasite de Bong Joon-ho, la Palme d'Or de la dernière Quinzaine, sera accessible à tous seulement une dizaine de jours après la remise du prix. À la fois thriller, comédie à l'italienne, (celles des années 60-70, les plus cruelles) et fable sociale.



Imaginez une famille pauvre vivant de subsides sociales, et une autre richissime, déconnectée de la vie réelle. La première va avoir l'occasion de s’immiscer dans la vie de la seconde à force de manipulation et de mensonges, d'abord via des cours d'anglais, puis de dessin, puis en prenant un poste de gouvernante et de chauffeur.

On croit assister à une critique classique sur l'argent, l'opportunisme et c'est là où Parasite devient génial car l'intrigue bifurque soudainement et violemment vers quelque chose de plus tordu. Mise en scène, écriture, direction d'acteur, Bong Joon-ho signe une œuvre maîtrisée de bout en bout, jamais moralisatrice.

> PARASITE - Teaser officiel - VOSTFR

"X-Men : Dark Phoenix"

Difficile après l'incontournable Avengers : Endgame de rivaliser en termes de super-héros. Depuis un bout de temps maintenant, les mutants Marvel, (Cyclope, Mystique, la Bête, le professeur Xavier et les autres) ont vraiment cessé de nous passionner.



Pour cet ultime volet, X-Men : Dark Phoenix, on découvre Jean Grey, une des mutants, victime d'un accident lors d'une mission de sauvetage spatial. La voici frappée par une force cosmique inconnue qui va décupler ses pouvoirs et surtout le rendre totalement incontrôlable et instable.



Ça n'apporte pas grand chose à la cause, c'est même par moments assez moche mais le point intéressant dans tout cela, c'est Sophie Turner, alias Sansa Stark dans Game of Thrones dont la huitième saison vient juste de s'achever.



L'actrice est plutôt partagée niveau état d'esprit à propos de la transition: "Je suis heureuse et triste, il faut évoluer mais c'est comme laisser sa famille derrière soi, c'est comme si j'étais au lycée et que je partais maintenant à l'université", explique-t-elle au micro de RTL.

> X-Men : Dark Phoenix | Bande-Annonce [Officielle] VOST| 2019

"Piranhas" et "Les Particules"

Implacable film italien de Claudio Giovannesi, Piranhas (d'après le livre de Roberto Saviano, Gomorra) est une plongée violente et fataliste dans la vie de gamins napolitains, entre 10 et 15 ans, fascinés par les mafiosi locaux et bien décidés à intégrer la Camorra.



L'irruption des armes dans leur quotidien va les transformer en de petits parrains de quartiers à l'appétit dévorant. Ce film est à la fois terrible et fascinant.



Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Particules de Blaise Harrison, qui suit là aussi des ados mais eux du pays de Gex à la frontière franco-suisse. L'intrigue se situe au moment où l'accélérateur de particules le plus puissant au monde, enterré à 100 mètres sous-terre semble avoir des conséquences troublantes sur la vie des environs. Très poseur, assez mal joué et rarement intéressant, c'est au final un exercice de style vain et énervant.

> PIRANHAS - Bande Annonce Date : 05/06/2019