Coronavirus en France : le point sur le box-office après la réouverture des cinémas

publié le 01/07/2020 à 11:04

Vous avez été, nous avons été près d'un million à retrouver le chemin du cinéma depuis le 22 juin avec une grosse affluence le week-end dernier. C'est moins qu'une semaine normale, mais c'est très encourageant.

Comme on s'y attendait, faute de nouveautés très fortes, ce sont deux films sortis en mars et ressortis qui sont en tête : La bonne épouse avec Juliette Binoche qui passe les 350.000 entrées et De Gaulle avec Lambert Wilson et Isabelle Carré désormais au-delà des 700.000. La France est le pays le mieux loti en Europe avec une jauge d'environ 50% de remplissage dans les salles. En Allemagne la baisse de fréquentation est de 70% et de 90% en Espagne par exemple.

Le souci ça va être maintenant la programmation de cet été 2020 : Mulan le nouveau Disney et Tenet le nouveau thriller science-fiction de Christopher Nolan sont de nouveau repoussés cette fois à la mi-août. Les exploitants comptaient sur ces grosses machines hollywoodiennes pour remplir leurs salles. Heureusement, il reste des films très attendus comme Tout simplement Noir la semaine prochaine, puis Divorce club de Michaël Youn, Été 85 de François Ozon. Ou encore Les blagues de Toto et Bob l'éponge pour les enfants et les familles mais les deux mois qui viennent n'auront pas grand-chose à voir avec l'afflux habituel de gros films sur nos écrans estivaux.