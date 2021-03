publié le 11/03/2021 à 06:14

Ce sera forcément une cérémonie un peu particulière. La 46e cérémonie des César se tient ce vendredi 12 mars en direct de l’Olympia et sera présentée par Marina Foïs. Cet évènement du 7e art se déroulera dans des conditions très particulières : pas de public, seuls les nommés et les remettants pourront prendre place dans la salle. Les spectateurs pourront retrouver la cérémonie en direct et en clair, à partir de 21h sur Canal + et sur RTL et RTL.fr.

Voici les principales personnalités qui monteront sur scène pour remettre un César : Virginie Efira, Isabelle Huppert, Valérie Lemercier, Louis Garrel, Charlotte Rampling, Vincent Dedienne, Fanny Ardant, Nathalie Baye, et Chiara Mastroianni. Crise sanitaire oblige, toutes les personnalités présentes dans l'Olympia devront présenter un test PCR de moins de 48 heures. Ils seront à nouveau testés avant de pénétrer dans la salle.

La 46eme cérémonie des César est à suivre en clair sur Canal + et sur RTL avec Stéphane Boudsocq, qui sera aux côtés de Vincent Perrot et Dominique Besnehard.