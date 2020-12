publié le 23/12/2020 à 09:33

Claude Brasseur est décédé le 22 décembre 2020 à 84 ans. Avec une carrière de plus de 90 films, l'acteur a marqué des générations de spectateurs de spectatrices. Pour certains, il est Vidocq, pour d'autres François Berethon dans La Boum, ou encore plus récemment Jacky Pic, le retraité bougon et attachant de Camping.

Le réalisateur Fabien Onteniente a tenu à rendre hommage à Claude Brasseur, l'un des géants du cinéma français. "Claude Brasseur était indispensable, tous les ballons passaient par lui. Comme Didier Deschamps, il a porté plusieurs Coupes du monde'", explique le réalisateur. "Il avait un sens inouï de l'art dramatique, car il avait fait beaucoup de théâtre. Il travaillait à tel point qu'on ne voyait pas les coutures (...) Lui il avait étudié tout cela avant les autres (...) C'était une sacrée musique qu'il envoyait", note aussi Fabien Onteniente.

"C’est un acteur pudique, délicat et il n'en faisait pas des tonnes", poursuit le réalisateur expliquant que le rôle de Jacky Pic dans Camping "a concerné beaucoup de gens". Le dernier rôle au cinéma de Claude Brasseur remonte à 2018 dans Tout le monde debout de Franck Dubosc. Deux ans auparavant, il tournait Camping 3 en tant que Jacky Pic. "On avait un autre projet. Il adorait mon film Grève party et il m'a dit : 'J'aimerais faire un quatrième film avec toi qui ne soit pas forcément Camping'", révèle aussi Fabien Onteniente.