Après L'Ascension, Mission Pays Basque et Au bout des doigts, Ludovic Bernard est de retour derrière la caméra avec 10 jours sans maman. Cette nouvelle comédie est le remake d'un film argentin, Mamá se fue de viaje (2017) d'Ariel Winograd et qui a connu un énorme succès à sa sortie.

Le film raconte l'histoire d'un père de famille tellement obsédé par son travail qu'il en néglige sa famille. Sa femme, excédée par le fait de tout gérer à la maison, décide de partir en vacances et de le laisser seul avec les enfants. Pour interpréter ce rôle, Ludovic Bernard a immédiatement pensé à Franck Dubosc. Le comédien donne notamment la réplique à Aure Atika, Alice David et Alexis Michalik.

"10 jours sans maman" de Ludovic Bernard, au cinéma le 19 février

L'histoire : Antoine (Franck Dubosc), DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme Isabelle (Aure Atika) pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs 4 enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "10 jour sans maman" - Bande-annonce

10 jours sans maman, de Ludovic Bernard, en salles le 19 février 2020.

"Fifty/Fifty" : les trois dernières de Franck Dubosc

Après avoir passé un peu plus de deux ans à sillonner les routes de France, de Belgique et de Suisse, Franck Dubosc est sur le point de clore la tournée de son spectacle Fifty/Fifty, le cinquième one-man-show de sa carrière qui a réuni plus de 300.000 spectateurs.



L'artiste de 56 ans sera ce jeudi 13 février à Macon, vendredi à Grenoble et terminera au Cannet (Nice) samedi prochain. Et pour ceux qui n'ont pas pu aller applaudir Franck Dubosc sur scène, son spectacle est disponible depuis hier sur la plateforme Amazon Prime Vidéo.

"Fifty/Fifty", le nouveau one-man-show de Franck Dubosc

"A 50 balais, le plus dur c’est que t’es un vieux pour les jeunes, et t’es un jeune pour les vieux, t’es fifty-fifty... Mi figue-mi raisin... Sec, pour le coup". A la fois éternel séducteur aux yeux couleur océan et jeune papa poule attendri par ses deux petits super-héros, l'humoriste livre un spectacle d’une sincérité totale et d’une drôlerie imparable ! "J’ai 50 ans et j’aime ça !" Vous aussi, vous allez adorer les "fifty balais and the dust" de Franck Dubosc.

> Franck Dubosc - Bande-annonce - "Fifty/Fifty"

