Quand Claude Brasseur se confiait sur Jacky Pic de "Camping" sur RTL

publié le 22/12/2020 à 17:45

Claude Brasseur, l'un des plus grands comédiens de sa génération, est décédé le 22 décembre 2020 à 84 ans. De Monsieur Papa à Camping en passant par La Boum, l'acteur a marqué le cinéma français de ses nombreuses apparitions, sur grand écran comme sur les planches.

Si les plus âgés se rappellent surtout de son interprétation du commissaire Jacques Fush dans La Guerre des polices, chez les plus jeunes, en revanche, c'est avec son rôle de Jacky Pic dans Camping que Claude Brasseur a marqué les esprits.

En 2016, son dernier rôle au cinéma est d'ailleurs ce retraité bourru et attachant aux Flots Bleus. À propos des deux derniers films, le comédien avouait d'ailleurs sur RTL qu'il "adore [se] déguiser en campeur", et même plus largement, que son métier tout entier lui donne l'impression d'être "toujours en vacances". "C'est amusant de varier et d'alterner le rire et l'émotion", voilà comment Claude Brasseur résume sa profession. Il se rappelle aussi qu'à "l'époque on ne pensait qu'a une seule chose : faire du théâtre" et constate que "le système a changé".



> À 80 ans, Claude Brasseur "compte bien rester un enfant" Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Marie Drucker | Durée : 47:36 | Date : 25/06/2016

Un comédien qui voulait s'investir

Et si l'icône du cinéma français estimait qu'il est "en fin de parcours", il expliquait aussi qu'il veut désormais "travailler avec des jeunes gens", à l'image de Jacky Pic dans Camping 3, qui "rencontre trois jeunes" et s'y lie d'amitié. Car le comédien, ne craignant pas la vieillesse mais la voit comme "une maladie incurable". D'ailleurs, à 80 printemps, il se percevait comme "un enfant et [...] compte bien le rester".

Amateur de sport et de rugby, Claude Brasseur commentait volontiers l'actualité récente, et l'organisation de l'Euro 2016, un événement qui "permet de prendre l'air et d'oublier un peu la haine". "La France devrait passer", ose-t-il même pronostiquer pour les huitièmes de finale à venir. Et l'artiste a même apprécié "l'extraordinaire match" de la finale du Top 14, Racing 92-Toulon, qui a vu les Racingmen s'imposer de la plus belle des manières.

En revanche, il était bien plus critique à l'égard "des petits bonhommes qui pensent à eux", aka les hommes politiques. L'interprète du jovial Monsieur Pic constate, un peu triste, qu'il "n'y a plus personne pour parler de la culture" et affirme qu'il était "un peu inquiet pour l’avenir de la culture en France et en Europe".