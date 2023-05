Cinéma : "La Petite sirène" ou "Omar la fraise", que faut-il aller voir cette semaine ?

Crédit : Disney Enterprises, Inc. et Iconoclast, Chi-Fou-Mi Productions, Studiocanal, France 2 Cinéma

"La Petite sirène", avec Halle Bailey et "Omar la fraise" avec Reda Kateb et Benoît Magimel, en salle le 24 mai.

Deux salles, deux ambiances. Si vous vous aventurez dans une salle obscure à partir de ce mercredi 24 mai, vous pourrez vous plonger dans des univers radicalement différents. Ce qui fait bien évidemment la beauté du septième art, donc, à l'image des nouvelles sorties de cette semaine, alors que la 76e édition du festival de Cannes touche à fin. En haut de l'affiche, les studios Disney dévoilent enfin l'adaptation en live-action de La Petite Sirène, de Rob Marshall avec Halle Bailey.

Grand classique des contes de fées, Ariel est de retour en chair, en os et en chevelure rousse sur le grand écran pour le plaisir des grands, qui ont grandi avec le dessin animé de 1989, comme des petits qui auront l'occasion de (re)découvrir La Petite Sirène. Vivant dans un royaume sous-marin, la princesse souhaite quitter ses nageoires pour des jambes humaines afin de découvrir le monde, après sa rencontre avec le Prince Eric. Après Cendrillon, Blanche Neige ou encore Belle, les studios aux grandes oreilles continuent de réadapter des classiques de l'enfance en live action, un pratique souvent décriée pour la perte de charme.



Pourtant, ce long métrage pourrait changer la tendance puisqu'il prouve que les réécritures peuvent souffler un vent de modernité et réajuster les visions désuètes du monde. Décriée par une minorité sur les réseaux sociaux, l'attribution du rôle de la plus célèbre à Halle Bailey, une actrice et chanteuse américaine noire a cependant été acclamé par de nombreux internautes. Lors de la sortie du premier teaser par Disney, Instagram et TikTok ont été envahies de réactions de petites filles noires, euphoriques à l'idée de voir enfin sur grand écran une princesse Disney qui leur ressemble.



Omar la fraise

Ni figue, ni raisin, Omar La Fraise offre un panorama bien différent des contes de fées. Omar, incarné par Reda Kateb, vu dans Les Promesses ou la série En Thérapie, est un bandit grandeur nature condamné à vingt ans de prison en France. Le lascar entraîne son meilleur ami d'enfance et partenaire de crime Roger, joué par Benoît Magimel, à Alger, en Algérie. Entre comédie absurde et film d'action sombre, le premier film d'Elias Belkeddar a été présenté en séance de Minuit au Festival de Cannes.

Le film suit la fuite et l'adaptation de ceux deux caïds dans un tout nouvel environnement, où leurs combines habituelles ne prennent pas toujours. Habituée à la débauche et la violence à la française les personnages principaux offrent un portrait cynique, violent et tordant de ces lascars mal adaptés.



Mais aussi...

Autre long-métrage français, L'Amour et les Forêts, adapté du roman d'Éric Reinhardt par Valérie Donzelli, met en scène Virginie Efira, Melvil Poupaud et Dominique Reymond et fait également partie de la sélection officielle du festival de Cannes. Drame poignant, il suit la relation abusive entre Blanche et Grégoire, des premiers battements niais et puissants, jusqu'à la dégradation violente de leurs rapports sous l'impulsion du mari, un homme possessif et dangereux.

