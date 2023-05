Pourquoi l'actrice Adèle Haenel quitte-t-elle le cinéma ?

Révélée dans Les Diables et César de la meilleure actrice pour son rôle dans Les Combattants, Adèle Haenel met fin à sa carrière dans le cinéma. L'actrice de 34 ans a expliqué son choix dans une tribune publiée sur le site de Télérama. "J’ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels, et plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu’il est", lâche-t-elle d'emblée.

Celle qui a dénoncé auprès de Mediapart le harcèlement sexuel et les attouchements qu’elle dit avoir subis du réalisateur Christophe Ruggia, exprime cette fois sa colère contre un cinéma obsédé par la volonté de "rester léger” et de "ne surtout parler de rien”, "alors que la biodiversité s’effondre, que la militarisation de l’Europe s’emballe, que la faim et la misère ne cessent de se répandre".

L'actrice pense au contraire qu'il y a "urgence" à "vocaliser cette alarme le plus fort possible". D'autant qu'il n'y a, selon elle, "plus d’avenir vivable pour personne à très court terme dans le cadre du capitalisme". "Mais elles et eux tous-tes ensemble pendant ce temps se donnent la main pour sauver la face des Depardieu, des Polanski, des Boutonnat", fustige-t-elle encore.

"Je vous annule de mon monde"

Adèle Haenel poursuit : "Ça les incommode, ça les dérange que les victimes fassent trop de bruit, ils préféraient qu’on continue à disparaître et crever en silence. Ils sont prêts à tout pour défendre leurs chefs violeurs, ceux qui sont si riches qu’ils se croient d’une espèce supérieure, ceux qui spectacularisent cette supériorité en se vautrant dans des bruits de cochon, en chosifiant les femmes et les subalternes."





Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé l'artiste à "partir", à "se mettre en grève". Elle conclut : "Face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie, je n’ai pas d’autres armes que mon corps et mon intégrité. De la cancel culture au sens premier : vous avez l’argent, la force et toute la gloire, vous vous en gargarisez, mais vous ne m’aurez pas comme spectatrice. Je vous annule de mon monde."

Les spectateurs ne verront donc plus Adèle Haenel au cinéma, mais la jeune femme explore désormais les champs chorégraphique et théâtral et se produira peut-être dans les prochains mois... Affaire à suivre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info