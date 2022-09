"Les gens qui disent que le cinéma français est naze ne voient pas toute sa richesse", assure Virginie Efira. L'actrice est actuellement à l’affiche du film "Les enfants des autres", de Rebecca Zlotowski. Elle y joue Rachel, une professeure de français quadragénaire, qui tombe amoureuse d’Ali, le papa de Leila, dont elle devient la belle-mère. Un film qui interroge la maternité et bouleverse la figure classique de la belle-mère, celle de la marâtre.

Pour Virgine Efira, ce changement de vision a été rendu possible par le fait que ce film va dans l’intime de ce qui se passe dans la famille et le rend universel. "Il dépeint au plus près ce que peut représenter le fait d’avoir une belle-mère ou un beau-père pour un enfant et ce que signifie aujourd’hui 'faire famille', en décrivant ce qu’est réellement 'la belle-parentalité", présente ainsi l'actrice.

Un film qui questionne la question de la parentalité

Ce film questionne notamment la place de la belle-mère au sein de la famille et ce désir de maternité qui peut être accru chez la femme au moment de la rencontre avec l'enfant. "À ce moment, se pose la question de savoir ce que l'on représente pour l'autre et pour combien de temps, mais aussi ce que l'on peut transmettre et ce qui reste de nous après notre mort", explique la comédienne. Ainsi, ce qui a "réellement transporté" Virginie Efira, "c’est que ce film parle des solitudes que l’on peut avoir et qui ne résolve pas juste parce qu’on a un enfant."

Car pour l'actrice, la question de la parentalité et le fait de devenir mère s'impose très tôt chez les femmes et "le film regarde aussi un autre endroit qui est peu regardé, qui est cette impuissance féminine" à donner la vie. Ainsi, pour Viriginie Efira, les propos du gynécologue à son personnage lui demandant "Pourquoi vous avez attendu si longtemps ? C’est un compte-à-rebours", sont "une vérité qui correspond à quelque chose de rarement nommé dans la société parce que légèrement honteux".

Pour ce rôle, la comédienne avoue avoir puisé, comme régulièrement dans son travail d’actrice, dans sa vie de femme et de maman pour tourner ce film. "Je sais ce que c’est qu’être une belle-mère, j’ai aussi un âge où la question de la fertilité peut se poser et je connais ce qu’est le rejet amoureux", assure-t-elle ainsi.

Pour Virgine Efira, c'est une chance de pouvoir jouer en France

Présente au festival de Toronto pour présenter ce film la semaine dernière, Virgine Efira confie qu'elle rêve de jouer en dehors de la France, "que ce soit en Italie, aux États-Unis ou ailleurs". "C’est chouette de voir une autre manière de faire et d’apprendre, assure-t-elle. Mais j’ai déjà de la chance de jouer en France. Les acteurs du monde entier nous envient parce qu’on a un cinéma extrêmement diversifié et qui ne se soumet pas forcément aux codes de la société, mais les interroge."

L'actrice se pose carrément en défenseuse du cinéma français en lâchant : "Les gens qui disent que le cinéma français est naze, c’est qu’ils ne voient pas toute sa richesse. Il y a vraiment plein de choses différentes et chouettes. C’est un terrain assez joyeux à parcourir."

À l'affiche de sept films cette année, Virgine Efira assure d’ailleurs refuser des films. "Mais c’est vraiment difficile, car il y a toujours des rôles intéressants et j’adore ça, confie-t-elle. C’est un métier absolument passionnant."

