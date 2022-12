VIDÉO - Céline Dion souhaite "beaucoup de santé" à ses fans

Il est coutume à l'approche du 31 décembre de recevoir les vœux de nos proches. Dans une vidéo touchante adressée à ses fans, Céline Dion s'est pliée à cet exercice ce samedi 24 décembre. Malgré une année 2022 difficile, la chanteuse canadienne porte un message d'espoir.

"Joyeux Noël à tous. Je vous souhaite de l’amour, du bonheur et surtout beaucoup de santé". Ce court message vidéo est destiné à ses fans, inquiets depuis l'annonce récente de ses problèmes de santé. En anglais et en français, elle privilégie l'espoir au désespoir et le sourire aux larmes. "Je vous aime, à bientôt", affirme-t-elle en guise de conclusion de ses vœux.

Le 8 décembre dernier, la star internationale s'était déjà exprimée sur les réseaux sociaux pour annoncer avec émotion qu'elle était atteinte du syndrome de l'homme raide, une maladie très rare d'origine neurologique. "J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et c'est difficile pour moi d'y faire face" avait dit la québécoise depuis son compte Instagram.



À cause des spasmes musculaires engendrés par la pathologie, elle révélait faire face à des difficultés pour se déplacer et pour chanter. En conséquence, elle a été contrainte d'annuler ou de reporter une partie de sa tournée mondiale prévue en 2023 et 2024, ce qui l'"attristait énormément".

"C'est un combat continuel". Les fans de l'interprète de My Heart Will Go On lui ont massivement souhaité un bon rétablissement dans les commentaires de la publication. "Chanter, c'est ce que j'ai fait toute ma vie et ne plus être capable de le faire, c'est inimaginable", avait-elle dit. Face à l'inquiétude de son public, Céline Dion se veut rassurante en leur souhaitant "beaucoup de santé" pour l'année à venir.



