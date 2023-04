Céline Dion est de retour. La chanteuse canadienne a dévoilé ce jeudi 13 avril un nouveau titre. Cette chanson enregistrée en 2018 accompagnera la sortie du film Love Again, un peu, beaucoup, passionnément, en salles le 7 juin prochain. Dans cette comédie romantique, Céline Dion jouera son propre rôle et donnera la réplique à Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan.

La star québécoise avait annoncé la sortie de ce titre sur ses réseaux sociaux, mercredi 12 avril. Elle avait également publié la vidéo de la bande-annonce du long-métrage en février dernier. "Et si l’amour n’était qu’à un SMS ? Avec de la nouvelle musique de moi-même et mettant en vedette Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan, exclusivement dans les cinémas le jour de la fête des mères", avait-elle écrit.



Elle souffre d'un trouble neurologique rare

Céline Dion s'est fait rare ces derniers mois, après avoir dévoilé souffrir en décembre dernier d'un trouble neurologique rare appelé Stiff-person syndrome (le syndrome de l'homme raide). Ces problèmes de santé ont forcé la chanteuse à annuler ou reporter une partie de ses concerts prévus en 2023 et en 2024.



