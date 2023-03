Céline Dion malade : "Elle va revenir de tout ça", confie Isabelle Boulay sur RTL

C'est un trouble rare qui éloigne toujours la chanteuse canadienne Céline Dion de ses fans et de la scène. Empêchée de se produire par des spasmes musculaires qui impactent ses mouvements et le contrôle de sa voix, Céline Dion n'a pu faire autrement que d'écouter ses médecins et annuler, mois après mois, des dates de concerts.

Le 8 décembre, la chanteuse s'est confiée sur ce mal qui l'empêche de faire son métier. "Récemment, j'ai été diagnostiquée d'un trouble neurologique très rare que l'on appelle en anglais, 'Stiff-person syndrome' [le syndrome de l'homme raide (SHR), en français] qui atteint une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J'ai du mal à marcher et je ne peux pas utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le voudrais, raconte-t-elle. Ça m'attriste énormément de vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à commencer ma tournée en Europe en février."

Invitée de RTL, une autre chanteuse canadienne bien connue des Français, Isabelle Boulay, a voulu partager sa lecture des événements teintée d'une once d'espoir. "Je suis extrêmement compatissante. C'est une fille très forte. Elle a traversé des épreuves très difficiles, elle a perdu sa mère, elle a perdu son mari. C'était ses plus grands piliers. Je pense que ç'a dû l'atteindre plus qu'elle ne le croit. C'est une fille qui a toujours su triompher de tout et qui a une force incommensurable".

Et Isabelle Boulay de poursuivre : "J'ai beaucoup d'affection pour elle, de tendresse, d'admiration aussi parce qu'il y a peu, très peu, de chanteuses au monde qui ont réussi à faire ce qu'elle a fait. Tout ce que je lui souhaite, c'est de trouver les bons appuis... Et moi, je suis assez convaincue qu'elle va revenir de tout ça. Elle a besoin de temps pour se soigner. Mais ça va être encore plus beau quand elle va revenir".

