publié le 04/02/2021 à 11:31

Cédric Klapisch a ouvert à RTL le plateau de son prochain long-métrage, baptisé (En)Corps. Un jeu de mots qui résume parfaitement l'histoire du 13e film du réalisateur du Péril jeune, Un air de famille, L'auberge espagnole ou Deux mois.

L'histoire est celle d'Élise, danseuse classique à l'avenir prometteur qui, suite à une blessure, voit s'évanouir ses espoirs d'étoile. La jeune femme va redécouvrir un sens à sa vie et à sa passion en intégrant une troupe de danse contemporaine. Cédric Klapisch avait signé le documentaire sur la danseuse Aurélie Dupont il y a plus de 10 ans, dans une discipline qu'il connaît en fait depuis gamin et à laquelle il n'a cessé de s'intéresser. "Je pense que c'est un film que je veux faire depuis 20 ans, un truc comme ça. Dès l'adolescence j'ai été voir beaucoup de spectacles de danse (...) du coup j'ai été très très sensibilisé à la danse contemporaine", démarre Cédric Klapisch au micro de RTL.

Le tournage de (En)Corps a débuté en décembre dernier, il se terminera en mars sur la scène du Châtelet à Paris. C'est à la Grande Halle de la Villette. Cédric Klapisch et son équipe répètent une des séquences du jour : le public va assister à la renaissance d'Élise au cœur de sa nouvelle compagnie.

Élise, c'est Marion Barbeau, vraie danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Ce film marque ses grands débuts de comédienne et lui permet aussi de retrouver la scène, même si c'est du cinéma. "C'est là où je me rends compte que ça m'avait vraiment manqué [de danser, ndlr], d'autant plus avec cette chorégraphie-là", explique-t-elle. La performance de la danseuse, sur une œuvre du chorégraphe israélien Hofesch Sheschter est intense, puissante.

Un casting cinq étoiles

Dans les travées de la Villette, on filme un public de figurants et d'acteurs, parmi eux Muriel Robin. Elle joue le rôle de Josiane, propriétaire d'une résidence où les artistes viennent soigner leurs plaies au corps et à l'âme. Muriel Robin est rare au cinéma et elle a été à la fois surprise et heureuse quand ce rôle est arrivé. "C'est vrai que c'est très nouveau pour moi (...) en plus c'est un réalisateur qui est précédé d'une réputation qu'il n'a pas volée d'ailleurs, car c'est vrai qu'il a fait quelques films intéressants, donc ça fait très plaisir. Je vis ce que c'est d'être désirée", confie la comédienne.

Muriel Robin aux côtés d'autres acteurs comme François Civil, Denis Podalydès, Souheila Yacoub ou Pio Marmaï, qui retrouve Klapisch, 4 ans après le film Ce qui nous lie. Il joue cette fois un cuisinier et le sujet de fond d'(En)Corps le touche beaucoup : d'abord parce que sa compagne est danseuse à l'Opéra de Paris, mais aussi parce que cette ode au mouvement, à la liberté, évoque tout ce que nous ne pouvons plus vraiment vivre depuis un an. "Il y a un truc qui fait écho aujourd'hui avec une jeunesse qui peut être brisée à certains égards, à certains endroits par ce qui se passe", résume Pio Marmaï.

Face à la pandémie qui frappe au printemps dernier, bouleversé par l'engagement des personnels soignants, Cédric Klapisch décide de contribuer en tant qu'artiste grâce à ce qu'il sait faire : prendre une caméra et filmer.