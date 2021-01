Jean-Pierre Bacri "n'était pas râleur" mais "un révolté ",  selon Cédric Klapisch

publié le 27/01/2021 à 23:10

Cédric Klapisch a tenu à rendre hommage à son ami Jean-Pierre Bacri, décédé d'un cancer à l'âge de 69 ans, le 18 janvier 2021. Le réalisateur de L'Auberge espagnole a décrit sa vision personnelle du comédien qui d'après lui "n'aurait pas aimé sa mort", puisqu'elle s'est accompagnée d'un "déchaînement médiatique un peu criard". Mais surtout, il a tenu à souligner que Jean-Pierre Bacri "n'était pas râleur", mais "un révolté".

"Pour moi, tu n'étais pas râleur ou bougon, tu étais un révolté (…). Tu avais juste de l'urticaire vis-à-vis de l'injustice, une hypersensibilité authentique de toutes les dérives toxiques de la société", a-t-il écrit sur Facebook, lundi 25 janvier. "Un vrai homme de gauche" animé par "des opinions fortes", explique Cédric Klapisch. Un homme qui refusait de signer "des tribunes comme le font ceux qui s'autoproclament polémistes".

Le réalisateur conclut son texte en se remémorant leur rencontre grâce au comédien Jean-Pierre Darroussin et le tournage du film Un air de famille sorti en 1995 dans lequel Jean-Pierre Bacri joue aux côtés d'Agnès Jaoui. "C’était beau de vous voir à l’œuvre tous les deux. Chacun aidant et enrichissant l'autre", écrit-il, avant de lancer "Tu vas me manquer terriblement".