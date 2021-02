"Le Grand Restaurant" : Pierre Palmade se confie sur les coulisses à RTL

publié le 03/02/2021 à 10:04

M6 diffuse ce mercredi Le Grand Restaurant, une soirée grand spectacle, autrefois proposée par Pierre Palmade sur France 2, très exactement en 2010 et 2011. Le principe : de grands artistes jouent les clients d'un grand restaurant et interprètent des scénettes drôles, toutes écrites par Pierre Palmade, qui lui-même participe et incarne le directeur de l'établissement, un directeur veillant au bon déroulement du service. C'est une soirée placée sous le signe de l'humour et l'humeur.

40 comédiens ont répondu présent : Arditi, Julie Gayet, Michèle Bernier, Vincent Dedienne, Muriel Robin, Alex Lutz, Isabelle Huppert, Mathilde Seigner, Sylvie Testut, Jean-Pierre Darroussin, Yves Moreau, Fred Testot, Joey Starr, etc... Et encore Gérard Jugnot qui, là, arrive au resto en même temps que la terrible mère de Pierre Palmade incarnée par Marthe Villalonga. "J'ai mes copains humoristes, mais je suis aussi allé chercher des comédiens de théâtre, de cinéma, qui n'ont pas l'habitude de faire des sketchs et il fallait les convaincre (...) et ce n'est pas de tout repos", résume Pierre Palmade.

Ils ont eu la chance de tourner juste avant le confinement, ils ont répété chez et avec un Pierre Palmade très à cheval sur le texte. "On a tourné l'émission avant le covid, en 2019. Mais, on est contents de vous rappeler comment c'était avant dans les restaurants", explique-t-il. Pour éviter "des problèmes de jalousie", il a proposé "le même cachet à tout le monde".