Denis Podalydès : "Les Damnés, un spectacle inédit"

publié le 30/09/2016 à 19:32

Au théâtre Richelieu à Paris a débuté cette semaine les représentations de la nouvelle pièce de la Comédie-Française, Les Damnés, mise en scène par Ivo van Hove. Denis Podalydès y tient un rôle important dans cette "adaptation d’un scénario écrit pour Luchino Visconti, qu’il a tourné et dont il a fait un grand film, un chef d’œuvre" : "C’est l’histoire d’une puissante famille, à la tête de grandes aciéries, qui donne la main au nazisme en 1933."



Nouveauté dans la mise en scène, deux caméras suivent en permanence le jeu des acteurs. "Mais elles ne filment pas forcément ce que le spectateur voit, précise Denis Podalydès. Elles filment des détails, ce qu’il se passe hors scène. J’étais sidéré par cette technique, ou plutôt cet art du cinéma et du théâtre mêlés. Cela en fait un spectacle inédit."

Les Damnés est un spectacle impressionnant, qui se regarde "comme une tragédie antique, c’est-à-dire qu’on regarde le miroir de son temps. On regardait sur la scène les passions les plus noires à l’œuvre faire leur entreprise de destruction", explique l’acteur.