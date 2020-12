publié le 19/12/2020 à 12:30

Ce matin, Muriel Robin était l'invitée de Jade et Éric Dussart dans On Refait La Télé. Lundi 21 décembre, TF1 diffusera I Love You Coiffure, sa première comédie dans laquelle l'humoriste réinvente ses plus grands sketchs. A cette occasion, près d'une cinquantaine de personnalités ont accepté d'incarner ses personnages.

Parmi les sketchs adaptés pour cette fiction réalisée par Muriel Robin, il y a notamment Le mariage (également rebaptisé Le noir par le public) ! Un sketch culte, qui se moque du racisme.

À la question d'Éric Dussart "TF1 n'a pas eu peur d'une polémique ?", l'humoriste a alors confié que la chaîne lui faisait confiance : "J'ai donné le concept, ils ont dit oui, et je n'ai plus jamais vu personne", avant d'ajouter : "Je vais mettre quelques mots que je n'ai pas eu besoin de mettre pendant 32 ans sur ce sketch que beaucoup de gens connaissent. Je vais juste rappeler que celle qui est ciblée, brocardée, c'est elle, c'est cette femme raciste ! Nous on a voulu faire rire avec une femme raciste", explique-t-elle. "Si on veut voir du racisme là dedans, c'est qu'on ne comprend pas bien le sketch".

Muriel Robin se veut catégorique ! Pour elle, cette soit-disant "polémique" n'a pas lieu d'être. Elle dénonce notamment les personnes qui peuvent parfois l'attaquer sur ce sujet : "Certains se lèvent le matin en se disant 'Tiens, ce matin je vais me faire Robin avec ce sketch', il n'y aura pas de dossier", dit-elle. La comédienne conclut en affirmant que plus que jamais, ce sketch du "mariage" est d'actualité : "C'est pour ça qu'il faut le garder, parce qu'il y a encore du racisme !"

Pendant l'émission, Muriel Robin a également évoqué une anecdote hilarante avec Jacques Chirac, mais aussi son envie de participer à Danse avec les stars, le plus grand chagrin de sa vie professionnelle, ou encore son nouveau projet télé avec Pierre Palmade... Tous ces propos sont à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !



