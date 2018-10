publié le 23/10/2018 à 10:00

L'actrice est très honorée de recevoir cette prestigieuse distinction. L'équivalent du Prix Nobel des arts lui a été remis ce mardi 23 octobre 2018. Catherine Deneuve est récompensée pour son immense carrière, une filmographie impressionnante pour celle qui a tourné et tourne avec les plus grands. Le Japon aime Catherine Deneuve et c'est réciproque.



"C'est une longue histoire d'amour.(...) Ça fait très longtemps que je vais au Japon. (...) J'ai pour projet de tourner là-bas prochainement.(...) Ça fait toujours plaisir d'être choisi, ce n'est pas une chose que l'on recherche, ce n'est pas une chose que l'on attend mais quand ça arrive c'est une chose vraiment agréable. (...) Mes prix sont à la campagne, sur le dessus d'un meuble, un peu haut, sur mon bureau, donc je peux les apercevoir mais j'en ai beaucoup oui", a confié l'actrice au micro de RTL.

La comédienne française joue, dans le prochain film du Japonais Hirokazu Kore-eda, intitulé La Vérité, une actrice accomplie mais aussi un monstre d'égoïsme, un rôle dans lequel elle ne se reconnaît pas mais qui, dit-elle, l'amuse beaucoup et prête à réfléchir sur le jeu d'acteur.



"C'est un cinéaste dont j'ai presque tous les films, sur trois-quatre ans, on s'est vu plusieurs fois. Après avoir été au Japon, il est venu pour la soirée qu'on avait donné pour moi là-bas, donc ça nous a rapprochés. (...) J'aime énormément ses films, c'est un univers qui me touche beaucoup. Quand j'ai su qu'il envisageait, peut-être, de tourner un film avec moi j'étais évidemment extrêmement heureuse et surprise lorsque j'ai su que ça se passerait en France.(...) Kore-eda ne savait pas non plus que j'avais envie de tourner avec Juliette Binoche et que ça ne c'était jamais produit", a-t-elle précisé.



À noter que deux autres français sont également récompensés aux côtés de la comédienne : l'architecte Christian de Portzamparc et le peintre franco-belge Pierre Alechinsky.