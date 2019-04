publié le 17/04/2019 à 18:02

L'actrice Catherine Deneuve a assisté comme tous les Français à la destruction spectaculaire de la toiture et de la flèche de la cathédrale Notre-Dame dans la nuit du lundi au mardi 16 avril 2019. "C'est un tel symbole Notre-Dame pour les Parisiens, pour les Français, pour les Européens et pour le monde entier. Pour les touristes, c'est le centre, c'est le cœur de Paris, explique-t-elle au micro de RTL. Et puis c'est un monument extraordinaire. Quand on a vu cette flambée de ce que l'on appelle 'la forêt' - l’architecture de bois de la voûte qui a brûlé - c'était quelque chose d'épouvantable. Vraiment... C'était une fournaise. C'était l'enfer. C'était quelque chose de poignant", soulignait l'actrice.



La question que tout le monde se pose désormais est la reconstruction de la cathédrale : quels moyens financiers et humains, quel délai, quelle forme ? Emmanuel Macron, dans son allocution le mardi 16 avril à 20 heures, a promis une cathédrale plus belle que jamais dans les 5 ans à venir. "Je pense que, pour Notre-Dame, la récolte de fonds va se faire assez rapidement, commentait Catherine Deneuve. En revanche, et là il faut préparer les gens, c'est qu'il va falloir beaucoup de temps pour rebâtir... Il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux et qui se disent : 'Je ne verrai pas Notre-Dame reconstruite'. Et la comédienne de se faire plus pessimiste que le président de la République : "[la reconstruction] est plus proche de 10 ans je pense".