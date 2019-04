L'hommage à Agnès Varda à la Cinémathèque française. Au premier plan, on peut apercevoir Catherine Deneuve et l'artiste JR

Agnès Varda retrouve Jacques Demy, son amour de toujours. La réalisatrice et artiste plasticienne, décédée à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer vendredi 29 mars 2019, est enterrée mardi 2 avril 2019 au cimetière du Montparnasse aux côtés de son mari, le réalisateur de Peau d'Âne. Un cortège de famille et ami(e)s lui ont rendu un dernier hommage à la Cinémathèque française où une rétrospective sur sa carrière s'était tenue.



Sandrine Bonnaire, à qui Agnès Varda a offert l'un de ses premiers rôles dans Sans toit ni loi, s'est exprimée avec une extrême émotion devant l'assemblée réunie dans la salle obscure. Catherine Deneuve, muse de Jacques Demy - le mari d'Agnès Varda - et également présente dans Les Créatures de la réalisatrice est aussi montée au pupitre. Ainsi que JR, artiste et ami proche de la cinéaste depuis leur coup de foudre qui avait entraîné le film en duo, Visages, Villages.

Figure engagée du cinéma, perturbante et émouvante, Agnès Varda faisait partie de ces artistes habités par ses fantômes, qui puisent dans la nostalgie pour créer. Elle rejoint celles et ceux qui sont partis, ses amis de la Nouvelle Vague, d'Alain Resnais à François Truffaut en passant par le compositeur Michel Legrand, disparu le 26 janvier dernier.