publié le 06/03/2019 à 11:13

Une super-héroïne, pas la plus connue, apparue à la fin des années 60... Captain Marvel, c'est avant tout une terrienne, Carol Danvers, prise au cœur d'une guerre entre aliens - les Kree et les Skrulls - et qui va découvrir les origines de ses pouvoirs d'une puissance incroyable.



Captain Marvel, d'Anna Boden et Ryan Fleck, parle d'identité, de loyauté, des apparences. Pas de quoi révolutionner le genre, on surfe entre action et humour sur le modèle des Gardiens de la galaxie (James Gunn). Les fans de l'univers Marvel y apercevront des indices sur tout l'univers crée par Stan Lee, décédé le 12 novembre 2018, jusqu'à créer une passerelle avec la saga des Avengers.

Seul véritable intérêt de Captain Marvel, le rôle titre confié à Brie Larson, jeune actrice américaine oscarisée en 2016 pour le thriller Room (de Lenny Abrahamson). Elle n'a pas ménagé ses efforts pour être à la hauteur physique de ce nouveau défi : "J'ai poussé mon corps et mon mental vers leur limites, c'était mon but pendant ces 9 mois d'entraînement, aller toujours plus loin", explique l'actrice au micro de RTL.

> Captain Marvel - Bande-annonce officielle (VOST)

"Le mystère Henri Pick", Rémi Bezançon

Adaptation du roman de David Foenkinos, Le mystère Henri Pick a été gros succès de librairie : c'est l'histoire d'un manuscrit oublié car jamais publié, découvert par hasard et qui va devenir un best-seller. Or, celui qui l'a écrit est Henri Pick, un pizzaïolo breton inconnu au bataillon des auteurs et dont même l'entourage n'a jamais soupçonné le moindre talent d'écrivain. Un critique spécialisé flaire la supercherie et va enquêter pour résoudre le mystère, affrontant notamment la fille de l'auteur.



Fabrice Luchini et Camille Cottin campent ce duo marrant et tendre qui avait déjà fait ses preuves sur un épisode de la saison 2 de Dix pour cent. Au cœur d'un film de Rémi Bezançon (Le premier jour du reste de ta vie) tout aussi délicat, sur le modèle d'un Cluedo littéraire. "Il a un côté Pygmalion Fabrice [Luchini], la matière le passionne et il engage énormément d'énergie dans cette quête de curiosité et d'amour", confiait Camille Cottin au micro de RTL.

> Le Mystère Henri Pick - Bande-Annonce

"Damien veut changer le monde", Xavier Choudens

Un des films en compétition cette année au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, Damien veut changer le monde, de Xavier Choudens, est un vrai coup de cœur. Ce film raconte comment un surveillant de collège, joué par Franck Gastambide, est amené à se faire passer légalement pour le papa d'un élève sans papier pour lui éviter d'être expulsé avec sa mère.



Le stratagème marche si bien que Damien est sollicité par d'autres familles, embarquant son entourage dans une fraude à très grande échelle. C'est drôle et émouvant, ça parle évidemment de notre époque et des moyens parfois de contourner une législation aveugle : "On essaye de cueillir le spectateur, en lui expliquant 'T'es venu rire, tu vas rire, mais tu vas aussi pleurer parce qu'on va te parler de quelque chose qui n'est pas loin de toi'", détaille Franck Gastambide sur RTL.

> Damien veut changer le monde - Bande-annonce officielle

"Nos vies formidables", Fabienne Godet

Une galerie de personnages, patients d'un centre de désintoxication d'alcooliques et des toxicomanes. Dans Nos vies formidables, ce sont des femmes, des hommes, jeunes ou vieux qui essayent tous de se reconstruire personnellement dans une direction commune.



Ce film est basé sur de vrais cas étudiés pendant deux ans par la réalisatrice Fabienne Godet dans un vrai centre d'Alcooliques et Narcotiques Anonymes, interprété par des acteurs peu ou pas connus, tourné chronologiquement. Expérience rude et marquante garantie.

> NOS VIES FORMIDABLES Bande Annonce (2019) Film Français

"Stan et Ollie", Jon S. Baird

Le thème musical du tandem Laurel et Hardy, superstar comique des années 20, 30 et 40, résonne encore dans nos têtes... Stan et Ollie, de Jon S. Baird, retrace la fin de leur carrière. Dans les années 50, une ultime tournée un peu miteuse dans des théâtres en Angleterre, (pays de naissance de Stan Laurel, le petit).



Film qui cinématographiquement n'a guère d'intérêt mais qui nous apprend plein de choses sur ce duo composé par un producteur dans les années 20. Duo qui résistera au passage du muet au parlant mais qui, à l'inverse de Charlie Chaplin ou Buster Keaton, ne possédera jamais ses œuvres et sera donc obligé de travailler jusqu’à ne plus pouvoir.



On découvre aussi le rôle essentiel des épouses à poigne de Laurel et Hardy. Côté comédiens, c'est John C. Reilly, (Les frères Sisters de Jacques Audiard) et Steve Coogan qui les incarnent de manière vraiment bluffante.

> Stan & Ollie | Official US Trailer HD (2018)