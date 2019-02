et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 27/02/2019 à 15:32

Trois ans après le carton de La vache, trois fois primé dans l'Isère, Mohamed Hamidi est reparti en 2019 à l'assaut du Festival de l'Alpe d'Huez avec Jusqu'ici tout va bien. Le film raconte la mésaventure de Fred, interprété par Gilles Lellouche, patron très parisien d'une agence de communication qui a domicilié son entreprise à la Courneuve en banlieue parisienne pour raisons fiscales sans y travailler évidemment.



Quand les impôts s'en rendent compte, deux solutions apparaissent : soit payer une grosse amende, soit s'y installer vraiment. Une fois sur place, Fred et son équipe engagent Samy (Malik Bentalha) pour leur servir de guide sur les us et coutumes de cette terre inconnue.

Jusqu'ici tout va bien a le talent d'utiliser tous les poncifs sur la banlieue pour mieux s'en amuser. Il n'évite pas les sujets qui fâchent comme la religion, le deal, le système D mais montre aussi que dans ces quartiers dits "difficiles", il y a aussi une énergie, une envie de s'en sortir et des talents absolument formidables.

"Mohamed [Hamidi], c'est quelqu'un qui est resté dans cette douceur presque des années 70, c'est-à-dire que même dans sa façon d'envisager ses critiques sociales, il y a quelque chose d'extrêmement bienveillant", explique Gilles Lellouche au micro de RTL. Bien écrite, joliment filmée, formidablement interprétée, Jusqu'ici tout va bien est la comédie à ne pas rater cette semaine.

"Celle que vous croyez" avec Juliette Binoche

Séduction, mensonges et réseaux sociaux. Celle que vous croyez de Safy Nebbou est l'histoire d'une femme de 50 ans, Claire, jouée par Juliette Binoche, délaissée par Ludo son jeune amant. En véritable espion, elle va se créer un faux profil sur les réseaux sociaux. Sauf qu'Alex - joué par François Civil également à l'affiche du Chant du loup - le meilleur ami de Ludo va tomber sous son charme.



Un engrenage vertigineux se met alors en place dans ce thriller sensuel et psychologique haletant qui aborde les questions de l'identité, de la séduction et aussi de l'âge. Juliette Binoche est impressionnante dans ce personnage bouleversé, rattrapé par le temps qui passe. "Il y a une sorte de foi de la vie qui est au-delà du temps, la peau peut changer mais la vitalité elle ne change pas", décrit la comédienne qui fêtera le 9 mars 2019 ses 55 ans.

Juliette Binoche et François Civil dans "Celle que vous croyez" de Samy Nebbou Crédit : Diaphana Distribution

"Sang froid" avec Liam Neeson

Thriller glacé et glaçant pour le dernier film avec Liam Neeson, Sang froid, de Hans Petter Moland. Conducteur de chasse neige d'une station huppée du Colorado, l'acteur irlandais va se transformer en vengeur implacable qui traque les gangsters meurtriers de son fils. C'est violent, rugueux et assez désespéré mais beaucoup mieux en tout cas que les navets enchaînés par Liam Neeson depuis quelques années suite au succès de l'interminable saga Taken.

Liam Neeson dans "Sang froid" Crédit : StudioCanal