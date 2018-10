A La Bonne Heure avec Fabrice Luchini

publié le 31/10/2018 à 12:30

Le 7 novembre prochain sortira Un homme pressé, le nouveau long métrage d'Hervé Mimran. Ce film est l'adaptation de J'étais un homme pressé, le roman de l'ancien patron de Peugeot Citroën Christian Streiff, victime d'un AVC en mai 2008. Le réalisateur met en scène Fabrice Luchini dans le rôle principal et retrouve Leïla Bekhti pour la troisième fois. Ils avaient déjà collaboré ensemble dans Tout ce qui brille et Nous York.

"Un homme pressé" d'Hervé Mimran, avec Fabrice Luchini

L'histoire : Alain (Fabrice Luchini) est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne (Leïla Bekhti), une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.

> "Un homme pressé" - Bande-annonce (2018)

