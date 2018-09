publié le 17/09/2018 à 09:43

Pour sa première réalisation américaine, Jacques Audiard frappe très fort. Avec Les Frères Sisters, le réalisateur français utilise les codes du western sans jamais les pasticher ou les copier. Il les détourne de manière habile pour se concentrer sur l'idée-force de son cinéma, celle qui irrigue tous ses films, de Un prophète (2009) à De rouille et d'os (2012), en passant par Sur mes lèvres (2001) ou bien encore Deephan (2015), à savoir la transformation de ses héros en ce qu'ils n'étaient pas destinés à devenir.



Les frères Sisters nous replonge dans le far-west sauvage des pionniers, auprès de deux frangins, Charlie et Ellie Sisters, tueurs à gages embauchés pour tuer un prospecteur d'or aux idées révolutionnaires. Visuellement, le film est somptueux, l'histoire nous parle d'un monde à la croisée des chemins, entre ténèbres et modernités. Côté casting, le film n'a pas à rougir : Jake Gyllenhaal, John C. Reilly, Riz Ahmed et Joaquin Phoenix forment un quatuor magnifique et attachant.

"Ce qui m'intéresse quand je travaille avec un réalisateur, c'est la manière dont nous échangerons autour du projet dont on parle (...) Dans ce film, Jacques Audiard a eu une vision unique et intéressante, non seulement de mon personnage mais aussi de tous ceux de l'histoire (...) Et c'est ça qu'on attend d'un metteur en scène", explique Joaquin Phoenix.

Le film a reçu un accueil triomphal dans le monde entier. Jacques Audiard a été primé du Lion d'Argent du meilleur réalisateur. Les Frères Sisters est à découvrir ce mercredi 19 septembre 2018.



> Les Frères Sisters - Bande Annonce Officielle - UGC Distribution