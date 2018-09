Les climatiseurs sont-ils dangereux pour la santé ?

publié le 24/06/2018 à 09:03

C'est l'un des gestes réflexes lorsque les températures grimpent : allumer la climatisation, que l'on soit dans la voiture, à la maison ou au bureau. Les climatiseurs nous permettent de rester au frais, en s'assurant un sommeil plus réparateur et un cadre de travail confortable.



Mais ces engins sont-ils totalement inoffensifs ? Nez qui coule malgré le beau soleil dehors, éternuements, gorge qui gratte, peau qui tiraille... Nous sommes nombreux à ressentir des désagréments liés à l'air conditionné.

"La climatisation refroidit l'air, mais l'assèche aussi", explique le Dr Mathieu Calafiore, médecin généraliste et maître de conférence de médecine générale à l'Université de Lille, contacté par RTL.fr. Résultat : les muqueuses (nez, bouche, gorge) sont fragilisées, la peau et les yeux deviennent plus secs.

Comment éviter ces petits désagréments ? Pour les personnes qui souffrent de sécheresse oculaire - notamment pour les porteurs de lentilles de contact - le médecin conseille d'utiliser du sérum physiologique ou des larmes artificielles. "Pour la gorge irritée, oubliez toutes les pastilles que l'on trouve chez le pharmacien : ce qui fonctionne, c'est la salive", explique-t-il. Le médecin recommande ainsi de sucer des bonbons sans sucres, qui aident à saliver.

Chaud-froid et augmentation des risques allergiques

Autre effet indésirable de la climatisation : les différences de températures trop importantes entre l'air extérieur et intérieur, qui peuvent créer un choc thermique. "Il ne faut surtout pas pousser la climatisation trop fort, et se fixer une limite de 5 à 6 degrés en-dessous de la température ambiante à l'extérieur", explique-t-il. Le médecin conseille donc de ne jamais régler la climatisation en-dessous de 21°C.



Si vous êtes allergique, le Dr Calafiore recommande de "nettoyer régulièrement le filtre à particules du climatiseur". Quand celui-ci est plein de poussière, l'air qui se propage dans la pièce est mal recyclé et vous continuerez à respirer un air chargé en particules polluantes ou en pollens.



Les climatiseurs mal entretenus, réservoirs à bactéries

Dans des cas beaucoup plus rares, la climatisation peut aussi être responsable d'infections sévères. En 1976, la Legionella pneumophilia (légionelle), une bactérie responsable de pneumopathies sévères, s'est propagée via le système de climatisation lors d'un congrès de l'American Legion, une association d'anciens combattants à Philadelphie (États-Unis). Sur les 220 participants infectés, 34 personnes en sont décédées. Des centaines de cas de légionellose ont également été observées en France au cours des 20 dernières années.



Comment cette bactérie a-t-elle pu proliférer ? "La légionelle a tendance a se développer entre 35°C et 40°C", détaille le Dr Calafiore, dans des eaux stagnantes et en présence de dépôts de tartre. Or, pour refroidir l'air ambiant, le climatiseur condense l'humidité de l'air. L'eau formée par la condensation stagne dans un bac situé dans le climatiseur : s'il n'est pas vidé régulièrement, il peut devenir un véritable nid à microbes. Pour éviter les risques d'infection, le médecin recommande donc d'entretenir son climatiseur en le nettoyant régulièrement.

Bénéfique pour les personnes âgées

Face à ces effets indésirables, vaut-il mieux tout bonnement abandonner la climatisation ? "La climatisation n'est généralement pas indispensable, sauf en cas de très fortes chaleurs", estime le Dr Calafiore. Pour autant, travailler à température ambiante permet de rester plus concentré et performant. "La climatisation est surtout bénéfique pour les personnes plus âgées. Chez ces individus, le système de régulation de la transpiration fonctionne moins bien, et la sensation de soif diminue avec l'âge. On limite donc le risque de déshydratation comme ce que l'on a connu, par exemple, lors de la canicule de 2003".



L'air conditionné peut également être une bonne chose en milieu urbain où l'atmosphère est très chargée en particules fines. "Les climatiseurs filtrent les particules polluantes venues de l'extérieur", selon le Dr Michelle Bell, professeur de santé environnementale à Yale. Selon une étude de 2009, l'utilisation d'un climatiseur bien entretenu fait entrer moins d'air pollué que si l'on ouvre les fenêtres.

De son côté, le Dr Calafiore recommande toute de même d'aérer la pièce au moins 15 à 20 minutes quotidiennement, par exemple le soir lorsque les températures redescendent.



Et si vous n'avez pas de problème de santé particulier, rien ne vous empêche de couper la climatisation pendant quelques jours. "Il faut environ une semaine au corps humain pour s'habituer à des températures plus élevées", explique le Dr Calafiore.



D'autant que la climatisation est polluante et très énergivore : selon un rapport publié en mai 2018 par l'Agence internationale de l'énergie, les climatiseurs représentent actuellement 10% de la consommation électrique mondiale.