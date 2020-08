Fortes chaleurs : pourquoi les températures sont-elles plus élevées en ville ?

publié le 05/08/2020 à 18:09

Un nouvel épisode caniculaire est prévu en France à partir de jeudi 6 août. Et il devrait durer plus longtemps que le précédent. Les températures pourront atteindre jusqu'à 40 degrés localement dans l'après-midi. C'est en ville qu'il fera le plus chaud en raison d'un phénomène bien particulier.

Dans les grandes agglomérations, lors d'un pic de chaleur comme celui annoncé, les températures ont du mal à retomber la nuit à cause de l'effet "îlot de chaleur urbain".

"Les matériaux des bâtiments et des surfaces urbaines emmagasinent l'énergie solaire et la restituent à l'atmosphère urbaine", explique Météo-France. Ce qui crée une bulle de chaleur au-dessus de la ville, et empêche ainsi l'air de se rafraîchir comme à la campagne.

La différence de températures en été peut même atteindre 10 degrés au lever du jour entre les grandes agglomérations et les communes rurales aux alentours. Cela a notamment été le cas à Paris le 24 juin dernier. Il faisait ainsi 21,8°C dans le 6e arrondissement à 6h du matin, quand Fontainebleau n'enregistrait "que" 10,9°C.

Une différence de 10°C parfois entre Paris et les villes alentour : belle illustration ce matin du phénomène d'îlot de chaleur urbain ! 🌇📈🌡️ pic.twitter.com/JpCRzNFExK — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 24, 2020

Paris est un cas assez particulier car sa densité urbaine impose des différences de températures nocturnes de 2,5°C en moyenne toute l'année par rapport aux zones rurales environnantes.