Météo : comment se protéger des fortes chaleurs ?

publié le 06/08/2020 à 06:15

La France s'apprête à vivre son deuxième épisode caniculaire en l'espace de deux semaines. Après les chaleurs étouffantes de la semaine passée qui ont amené Météo France a placé 13 départements en alerte orange canicule, c'est une nouvelle vague d'air chaud qui va déferler sur la France en milieu de semaine, a annoncé le site de prévisions.

À compter de mercredi, "une vague de chaleur moins intense mais plus durable que la précédente" arrive, avertit Météo France. Une fin de semaine caniculaire et des températures avoisinant les 40 degrés par endroit, sont à prévoir.

Afin de faire face au mieux à cette situation de plus en plus fréquente, en raison du réchauffement climatique, quelques conseils sont à appliquer. Durant les périodes de grosses chaleur, il est conseillé de maintenir autant que possible son corps au frais, d'adapter son alimentation, de limiter l'activité physique et surtout de bien s'hydrater. Sur son site internet, le gouvernement rappelle certains conseils de base.

1. S'hydrater régulièrement

C'est la base des bases, surement le conseil le plus classique, mais à ne surtout pas négliger : boire de l'eau est primordial en période de canicule. Le corps a besoin d'être hydraté, alors n'attendez pas d'avoir soif pour boire et prenez les devants en prenant régulièrement des petites gorgées d'eau tout au long de la journée.

L'eau est à privilégier tandis que les sodas et autres boissons sucrées sont à éviter, tout comme les boissons à forte teneur en caféine.

2. Maintenir le plus possible son corps au frais

Tout comme boire régulièrement de l'eau, maintenant son corps au frais est essentiel pour affronter les grosses chaleurs de l'été. Pour cela, on privilégiera les vêtements amples, légers et clairs. Les habits en coton sont un très bon exemple, ils laissent pénétrer l'air et absorbent la transpiration.

Autre moyen de garder votre corps au frais si vous êtes chez vous : prendre régulièrement des petites douches, rapides et fraîches (mais pas froides). Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez vous humidifier régulièrement le visage et autre parties découvertes (bras, jambes, nuque), cela vous apportera au moins quelques minutes de fraîcheur. Vous pouvez également vous munir d'un Brumisateurs glissé dans le sac et le tour est joué.

Afin de garder votre habitation au frais, vous pouvez combiner l'utilisation de vaporisateurs et de ventilateurs ainsi que maintenir les stores baissés. Cela limitera l'entrée du soleil (et de la chaleur). Une fois le soleil couché, relevez vos stores et ouvrez les fenêtres afin de laisser l'air passer et rafraîchir la pièce.

3. Adapter son alimentation

En période de canicule on évitera les repas trop lourds, trop gras, trop sucrés et on privilégiera les repas légers et facile à digérer. Ainsi préférez les fruits et légumes crus et les plats froids. Toujours dans le but d'être bien hydraté on favorisera les aliments riches en eau tel que le concombre, la salade, la tomate ou encore la courgette. Côté fruits on misera sur le melon, la pastèque, les fraises ou encore les pêches.



À choisir, on préférera un poisson blanc plutôt qu'à une viande grasse et en terme de cuisson, le gouvernement conseil d'opter pour "celle qui peut être effectuée hors de toute surveillance afin de ne pas être en contact avec une source de chaleur".

4. Limiter l'activité physique

Enfin, si vous ne pouvez pas rester au frais chez vous ou que vous n'avez ni piscine, ni espace ombragé à disposition, il sera préférable de limiter au maximum votre activité physique. Si le sport n'est pas proscrit, choisissez néanmoins les heures les plus fraîches de la journée lorsque c'est possible. Si vous êtes contraint de vous déplacer en extérieur, pensez à rester à l'ombre le plus possible, l'insolation n'est jamais loin.



Quant aux travailleurs exposés aux conditions climatiques, un décret de 2008 précise que "les travailleurs disposent soit d’un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte, soit d’aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes".