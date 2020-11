"Bodyguard" : une série haletante avec un duo d'acteurs frémissants

publié le 16/11/2020 à 10:14

Dans votre programme télé du 16 novembre 2020, une série britannique portée par Richard Madden, l'ancien Robb Stark de Game of Thrones. Il s'agit de Bodyguard, d'abord diffusée sur la BBC, puis Netflix, avant d'arriver ce lundi soir à 21h05 sur France 2.

Bodyguard a eu un succès inattendu avec 10 millions de fanas sur la BBC, 11 millions pour le pic final, 17 millions avec le replay. Les Anglais ont adoré cette histoire d'un sergent des opérations spéciales, incarné par Richard Madden, rentré abîmé d'Afghanistan et qui, ayant déjoué un attentat terroriste islamiste dans un train (la première scène est hallucinante) se voit promu bodyguard de la ministre de l'Intérieur, jouée par Keeley Hawes. C'est elle qui a voulu l'intervention en Afghanistan. S'installe alors une relation complexe entre le taiseux et la teigneuse dès le premier jour, quand il demande au chauffeur de changer d'itinéraire.

Les dialogues sont réussis, le duo d'acteurs Keelay Hawes et Richard Madden est émouvant, frémissant et angoissant. Ce n'est pas du tout le boyau musical anxiogène inutile (on est déjà assez stressé). L'ensemble est haletant mais pesant, le public va-t-il suivre ? Réponse dès le 17 novembre prochain.

> Bodyguard | Official Trailer [HD] | Netflix