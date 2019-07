publié le 10/07/2019 à 10:51

L'homme-araignée attire toujours autant les foules. Une semaine après sa sortie, près de 400 000 spectateurs se sont déplacés pour aller voir Spider-man : far from home. Toy-Story 4 en est, lui, à 2 millions 300.000 entrées en 15 jours. La Palme d'Or du Festival de Cannes 2019, Parasite de Bong Joon Ho vient de dépasser le million d'entrée en France, alors que les comédies françaises sont un peu à la traîne : Ibiza est en dessous des 300 000 entrées.

Du côté des sorties de la semaine, on retrouve enfin en salles le dernier né de Luc Besson, Anna. Dans ce thriller d'espionnage dont l'héroïne est une jeune russe à la fois aux prises avec le KGB et la CIA, Besson démontre une nouvelle fois son savoir-faire, mais le film type série B n'a rien de révolutionnaire. Il met en valeur l'actrice principale, une ancienne mannequin du nom de Sasha Luss, étonnante de grâce et de force.

> ANNA Bande Annonce VF (2019) Luc Besson

Dans le genre horreur et frissons, le troisième volet d'Annabelle sort au cinéma ce jour. Ce troisième épisode s'appelle La maison du mal, et cette maison, c'est celle de Lorraine et Ed Warren, les spécialistes du paranormal de la série Conjuring. Chez eux, il y a une pièce où sont regroupés tous les objets maléfiques et possédés qu'ils ont croisé au cours de leur carrière. Leur fille, notamment, a l'interdiction d'y entrer, mais évidemment, quelqu'un finit par le faire. Une formule qui marche, même si le film ne surprend pas non plus.

> Annabelle - La Maison du Mal - Bande Annonce Officielle (VF) - Mckenna Grace / Patrick Wilson

"Premier de la classe" de Stéphane Ben Lahcene avec Michèle Laroque

Du côté des films français, Premier de la classe sort en salle, pour nous faire rire. C'est l'histoire d'un collégien de banlieue, cancre assumé qui ment à ses parents en trafiquant ses notes. Le petit jeune est plein de ressources et de bonnes idées. Quand ses parents sont convoqués devant le conseil de classe, il va l'emmener voir de faux enseignants qu'il a lui même castés, et aller voir ses vrais professeurs avec un "faux" père.

Heureusement, il s'en sort grâce à la vigilance et la conscience professionnelle d'une de ses profs (Michèle Laroque) qui va se charger de le remettre au travail. Film malin, tendre, joliment écrit et assez finement joué dans lequel l'actrice incarne cette professeur un peu au bout du rouleau, en tout cas au début du film, confrontée à des classes surchargées, dissipées et pas franchement en bon état.

"La démographie à changé, les moyens qu'on a ne sont plus les mêmes que ceux qu'on avait avant", confie l'actrice au micro de RTL, au sujet de la dépression de son personnage au début du film. Michèle Laroque est en train de tourner son second long métrage intitulé Chacun chez soi, l'histoire d'un couple qui doit accueillir sa fille et son partenaire chez eux alors qu'ils ne sont pas dans une période facile.

Il sortira en salles le 22 avril 2020.

> Premier de la classe - Bande-Annonce Officielle - UGC Distribution