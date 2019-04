publié le 11/04/2019 à 17:14

Anne Parillaud dans Nikita, Milla Jovovich dans Le Cinquième élément, Scarlett Johansson dans Lucy... Luc Besson choisit ses muses et pour son prochain film, en salles le 10 juillet 2019, le réalisateur fait apparaître dans Anna une nouvelle tête pour son personnage qui tire plus vite que son ombre : Sasha Lush. Mais qui est-elle ?



Nouvelle tête, pas tout à fait : la filmographie de la jeune femme russe de 26 ans - connu pour sa carrière de mannequin débutée à 14 ans - ne compte pour le moment que deux films, en incluant le prochain Besson à venir. C'est dans Valerian et la cité des mille planètes (2017) du même réalisateur qu'elle est apparue pour la première fois sur grand écran. Si Cara Delevingne était la principale héroïne de cette libre adaptation de la bande-dessinée de science-fiction, dès les premières images on découvrait le personnage de Lihô-Minaa.

Pour cette habitante de la planète Mül à la peau d'un gris-bleu brillante, Luc Besson a utilisé la technique du morphing, comme James Cameron avant lui dans Avatar. Ainsi, cette première incursion dans le cinéma l'a mène aujourd'hui à occuper le haut de l'affiche pour Anna. Et le réalisateur du Grand Bleu a mis le paquet sur sa prochaine réalisation, puisqu'elle aura à ses côtés Cillian Murphy (la série Peaky Blinders), Helen Mirren (The Queen) ou encore Luke Evans (Fast and Furious).

Sasha Luss, légèrement transformée, dans "Valérian et la cité des mille planètes" de Luc Besson Crédit : EuropaCorp