publié le 03/07/2019 à 12:22

C'est le dernier jour pour profiter de la fête du cinéma (4 euros la place). À cette occasion, nous vous proposons d'en profiter pour aller voir notre coup de cœur de la semaine, Yesterday, la première comédie-romantique et musicale du réalisateur de Slumdog millionnaire, Trainspotting ou La plage, Danny Boyle.

Dans ce conte presque fantastique, un chanteur anglais amateur qui n'arrive pas à connaître le succès est victime d'un accident. Alors qu'il se réveille à l'hôpital, il se rend compte que personne ne semble connaître les chansons des Beatles, comme si le groupe n'avait jamais existé. Cet homme, Jack Malik, va se rapproprier leur musique et devenir une immense pop-star, mais le remord, l'amour et la sensation d'imposture vont le rattraper.

C'est un film formidable, où l'humour et les grands sentiments ont aussi les premiers rôles et où Danny Boyle garde tout son sens de la mise en scène, ponctuée de vraies trouvailles et rebondissements.

> Yesterday - Bande-Annonce

"Spiderman, Far From Home"

Dans ce deuxième volet tant attendu, le talentueux Tom Holland colle au plus près à ce qu'était ce super-héros Marvel à la base : un ado dépassé par ses pouvoirs. Le film prend la suite d'Avengers: Endgame donc enchaîne après les événements traumatiques de celui-ci.

Dans le film, Peter Parker part en voyage scolaire à travers l'Europe mais doit aussi affronter Mysterio, un vrai-faux gentil, maître de l'illusion et du complot. Jake Gillenhaal dans le rôle de Mysterio n'est jamais inquiétant et rend l'enjeu du film malheureusement assez limité. Il est sauvé par l'humour omniprésent et la fraîcheur de Tom Holland alias Spiderman.

> Spider-Man : Far From Home - Bande-annonce

"Pauvre Georges", "Quand on crie au loup" et "Haut les filles"

Dans la catégorie des films français, cette semaine sort la comédie Ibiza d'Arnaud Lemort avec Christian Clavier, Mathilde Seigner mais aussi Olivier Marchal, Joey Starr ou Cathy Guetta. Un excellent thriller sort également ce mercredi : Pauvre Georges, signé Claire Devers (la réalisatrice de Noir et blanc ou Max et Jérémie), qui imagine comment un Français parti enseigner au Québec va décider de s'occuper d'un ado déscolarisé qu'il surprend en train de fouiller sa maison. Le film est haletant.



Ensuite, Quand on crie au loup de et avec Marylou Berri mais aussi Gérard Jugnot ou Bérangère Krieff. Le film raconte l'histoire d'un ado un peu menteur que personne ne va croire une fois que de vrais cambrioleurs vont investir son immeuble. Conseillé au moins de 12 ans.



Pour terminer, ce mercredi, nous découvrons un documentaire assez exaltant sur le rock féminin : Haut les filles de François Armanet dans lequel une dizaine de chanteuses et musiciennes françaises font le bilan de 60 ans de rock très masculin. Par la même occasion, elles annoncent un changement d'époque. C'est cash, drôle, émouvant parfois, on y voit Françoise Hardy, Charlotte Gainsbourg, Imany, Lou Doillon, Jeanne Added, Camélia Jordana ou Vanessa Paradis et l'inclassable Brigitte Fontaine qui raconte ses débuts et la création de son personnage.

> HAUT LES FILLES - Bande Annonce Date : 03/07/2019