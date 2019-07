publié le 08/07/2019 à 13:12

Le nouveau film de Luc Besson qui sortira dans les salles mercredi 10 juillet 2019 est un film d'action, violent qui met en scène Anna, sa nouvelle héroïne incarnée par Sasha Luss, une ancienne mannequin russe de 27 ans. Cette expérience à été un vrai challenge pour l'actrice, qui jouait un rôle principal pour la première fois.

Nous sommes dans les années 90 à Moscou et Anna est vendeuse de matriochka, les fameuses poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Dans le film, le doute plane sur son identité. Est-elle une apprentie top-model ou une espionne ? Une victime ou une tueuse redoutable ? Un agent au service du KGB ou de la CIA ? Et si en fait Anna était tout ça à la fois ?



Le film est rythmé par de nombreuses séquences d'action, notamment deux bagarres assez monstrueuses et violentes dont l'une se passe dans un restaurant et où Sasha Luss transforme de simples assiettes en armes mortelles et tranchantes.

Pour cette scène, l'actrice en herbe à dû se préparer intensément. Elle a expliqué au micro de RTL le challenge que ce travail a représenté: "Je mentirais en disant que ça n'a pas été difficile (...) J'ai eu la chance d'avoir eu un excellent coach pour qui ça n'a pas été facile non plus car j'ai plusieurs fois voulu abandonner." Sasha Luss a aussi pu constater que Luc Besson était un réalisateur présent sur le tournage, à la grande surprise de Cillian Murphy et Luke Evans, ses partenaires à l'écran.

L'actrice principale tourne pour Luc Besson pour la deuxième fois seulement, après un petit rôle de princesse alien dans Valérian et la Cité des Milles Planètes, mais elle connait les films de Luc Besson depuis très longtemps. "Je suis une grande fan depuis mon enfance, gamine, on pouvait voir le cinquième élément chaque semaine sur une des chaînes de la télé de Russie" a-t-elle confié au micro de RTL.

Née en Sibérie Orientale, la jeune femme a expliqué que là-bas, tout le monde connaissait le Cinquième Élément. Celle qui est aussi fan de Leon a de nombreuses actrices de référence : "J'adore les films avec Greta Garbo, Elisabeth Taylor, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, mais aussi celles de la génération suivante, Susan Sarandon, Meryl Streep, Rachel Weitz, ou Nathalie Portman".

> ANNA - Bande-annonce (VOST)

Le tournage s'est déroulé en Serbie, en Italie et bien évidemment à la Cité du Cinéma de Saint Denis. La musique du film est signée Éric Serra.

Le film sera dans les salles de cinéma mercredi 10 juillet 2019.