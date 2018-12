publié le 14/09/2018 à 18:00

Ancienne avocate au barreau de Paris, Caroline Vigneaux a su conquérir le public à travers ses excellentes prestations scéniques. Originaire de Provence, cette humoriste de 43 ans a tout plaqué en 2008 pour suivre le métier de ses rêves et ainsi sillonner la France pour présenter son one-woman-show. Ses spectacles sont finement écrits, l'humour de l'artiste est corrosif et fait mouche à chaque fois.



Sa particularité ? L'improvisation. La comédienne maîtrise à la perfection l'art de surprendre le public chaque soir. En témoigne sa prestation avec son sketch Eve et Adam, où les spectateurs ont littéralement fondu en larmes. Celle qui a explosé aux yeux du grand public dans l’émission de Laurent Ruquier, On n'demande qu'à en rire, revient plus en forme que jamais avec un deuxième spectacle, baptisé Caroline Vigneaux Croque la Pomme.

Après le succès de son premier one-woman-show, Caroline Vigneaux va se produire au Palais des Glaces à partir du 2 octobre 2018 au 10 novembre 2018.

Alex Ramires

C'est le phénomène de cette rentrée 2018. Alex Ramires a su séduire le public du Grand Studio RTL Humour avec ses sketchs L'annonce et La salle de sport, tirés de son formidable spectacle Sensiblement viril. Dans celui-ci, l'humoriste de 29 ans raconte ses expériences de vie. Il raconte notamment comment avec son compagnon il a dû faire face au comportement maladroit de son agent immobilier afin de trouver un logement.



Son one-man-show est très réussi puisqu'il se veut sincère, loin des clichés, qui assume tout. Alex Ramires est à découvrir à partir du 27 septembre 2018 à la Comédie de Paris.



Nadia Roz

C'est une véritable bouffée d'oxygène. Nadia Roz possède un talent unique. Révélée lors de l'édition 2015 du Marrakech du rire, diffusée sur M6, la jeune humoriste de 39 ans a ravi les spectateurs du studio de Neuilly-sur-Seine avec ses sketchs Le rôle de ma vie et Le multiplex.





Avec son one-woman-show Ça fait du bien, Nadia réalise une performance jubilatoire avec des sketchs inédits. Une parenthèse galvanisante, une oasis de joie où elle incarne une foule de personnages animés d'une folie réjouissante.



Pour ses dernières dates parisiennes, Nadia Roz nous a préparé une version entièrement remasterisée et recolorisée de son spectacle au plus de 100 000 spectateurs. La comédienne est à suivre le 21 septembre 2018 au Festival l'air d'en Rire à Bellevigny et le 13 octobre à Carry Le Rouet.



Laurie Peret

Elle manie l'humour noir et le sarcasme comme personne. Laurie Peret a joué ses deux sketchs L'accouchement et La vie de célibataire dans Le Grand Studio RTL Humour. Dans la peau d'un mère célibataire au bout du rouleau, la jeune humoriste raconte tous les problèmes engendrés par sa maternité et sa nouvelle vie.



Derrière son air très calme et son apparente timidité, elle dit ou chante sans filtre ce qui lui passe par la tête, le tout avec le piano de sa fille. Laurie Peret est à découvrir partout en France. Elle sera le premier décembre 2018 au Théâtre des Salins à Martigues et le 14 février 2019 au Scènacle à Besançon.

