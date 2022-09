Tamino interprète "You don't own me" dans "Le Grand Studio RTL"

Tamino interprète "You don't own me" dans "Le Grand Studio RTL"

Samedi 10 septembre 2022, Le Grand Studio RTL recevait Louis Chedid, pour un concert piano-voix. En pleine tournée de promotion, l'artiste venait présenter aux auditeurs de RTL son dernier album intitulé En noires et blanches, en compagnie du pianiste Yvan Cassar, qui avait déjà réorchestré, en version symphonique, les chansons de Johnny Hallyday.

"J'aime bien faire des choses que je n'ai jamais faites et avec Yvan, on se tournait autour depuis quelques années", explique Louis Chedid au micro d'Éric Jean-Jean. Quinze titres réarrangés spécialement par le pianiste, parmi lesquels les plus grands tubes du chanteur : Ainsi soit-il, God save the swing, Tout ce qu'on veut dans la vie... L'occasion de redécouvrir l'œuvre du chanteur qui fêtera bientôt ses 50 ans de carrière.

Venu au Grand Studio avec un piano à queue et un piano droit au son feutré, plus intime, Yvan Cassar a expliqué dans le détail son travail d'arrangement : "L'idée est de manier des esthétiques, s'amuser avec les timbres !" Un travail d'orfèvre qui a nécessité quelques ajustements : "Le plus difficile a été de régler le son de l'instrument. On en a eu pour une journée !" s'est amusé Louis Chedid.

Piano feutré pour une ambiance intimiste

Le Grand Studio a également reçu Tamino, chanteur belge de 25 ans, dont la voix aérienne a suspendu le studio, le temps d'interpréter You don't own me et Fascination, deux singles de son nouvel album à paraître en septembre.



Le public a ensuite fait les chœurs sur la chanson T'as beau pas être beau, écrite en 1978 par Louis Chedid, en salopette dans son jardin. Les deux artistes ont clôturé leur concert par une reprise d'Anne, ma soeur Anne, non diffusée à l'antenne. Elle a été jouée en exclusivité pour des spectateurs conquis, mais les auditeurs peuvent l'écouter dès à présent sur la page YouTube de l'émission et tous les réseaux sociaux.

Pour écouter ou réécouter Le Grand Studio RTL, retrouvez l'intégrale de l'émission sur RTL.fr et toutes vos plateformes préférées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info