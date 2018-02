Mathieu Madénian & Thomas VDB dans A La Bonne Heure

publié le 13/02/2018 à 12:50

Mathieu Madénian et Thomas VDB viennent nous présenter leur nouveau programme court : « Au bord de la crise de nerfs ».



Après le succès des « Messages de Madénian et VDB » (leur précédent programme court qui les a fait connaître du grand public), le duo revient plus énervé que jamais sur W9.



Le principe de cette nouvelle pastille humoristique : Madénian et VDB sortent enfin de leur appartement pour dénoncer à notre place, tout ce que l’on ne supporte plus ! Ils vont ainsi se confronter à tous les éléments énervants du quotidien : les taxis qui ne te voient pas, les gens au cinéma qui se mettent juste devant toi, les médecins qui te donnent envie d’être en bonne santé, les gens qui restent à gauche dans les escalators, les gens qui disent « Asap », les petites amies qui posent des questions pièges, les gens qui photographient leur plat au lieu de le manger... Bref, ils ont décidé de dénoncer tout haut ce que tout le monde pense tout bas !

Mathieu Madénian et Thomas VDB Crédit : W9

« Au bord de la crise de nerfs » est diffusé chaque soir, du lundi au vendredi, à 20h55, et tous les dimanches en fin d’après-midi, depuis le lundi 12 février, sur la chaîne W9.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.