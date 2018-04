Alex Ramires : "Je n'avais pas envie de parler des homophobes, mais des personnes maladroites"

publié le 10/04/2018 à 17:56

Sensiblement viril. Dans ce spectacle, Alex Ramires revient avec humour sur "la condition des hommes aujourd'hui en France". "Est-ce qu'on est obligé d'être sensible ? D'être virile ? Est-ce que si on est homo, on est forcément sensible ? J'en avais un peu marre de tous ces clichés et je me dis qu'on peut être qui on veut, et qu'on peut en rire", confie le comédien.



Invité dans RTL Grand Soir, l'humoriste raconte son coming-out et des "moments de lose". "L'échec fédère beaucoup. Je suis très nul lors des premiers rendez-vous, je suis très nul quand je vais faire du sport", explique-t-il.

Dans son spectacle, Alex Ramires raconte ce moment où il cherche un appartement avec son compagnon et un agent immobilier. "Je n'avais pas envie de parler des personnes homophobes, mais des personnes maladroites par rapport à ça. J'avais envie de symboliser ça par un agent immobilier et qui met les pieds dans le plat", ajoute-t-il.