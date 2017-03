publié le 14/03/2017 à 20:38

Que disait-on dans un passé pas si lointain ? Ah oui, qu'il fallait tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ce proverbe incitant à la prudence et à la réflexion était souvent complété par la maxime latine "Verba volant scripta manent", autrement dit "Les paroles s'envolent, les écrits restent". Ces phrases semblent venues d'un autre temps, celui d'avant les nouvelles technologies aux infinies possibilités, mais sont-elles aussi dépassées que nous le croyons ? Pas sûr.



De la même façon que les êtres humains continuent à fabriquer de la graisse de décembre à mars alors que nos hivers n'ont plus rien à voir avec ceux de la Préhistoire, de la même façon les individus restent ce qu'ils sont depuis la nuit des temps, des êtres qui agissent, réagissent, se battent, débattent, combattent. Sauf qu'autrefois, quand un individu, chef ou manant, apprenait la trahison d'un ami ou d'un allié, il avait le temps de peaufiner sa vengeance après avoir tourné dans ses appartements comme un fauve en cage. C'était prémédité, et seuls les miroirs des lieux réfléchissaient davantage. Aujourd'hui, la possibilité de réagir dans la seconde anéantie toute diplomatie, toute stratégie. Le doigt va plus vite que le cerveau. Voire le remplace. Plus le temps de tourner quoique ce soit 7 fois dans sa bouche, de se rappeler que les textos sont des écrits qui, eux aussi, peuvent faire de sacrés dégâts.

Les humoristes Mathieu Madénian et Thomas VDB déprogrammés

Comment, par exemple, ne pas être sidérés devant un président tweetant comme une midinette dans son salon de la Maison Blanche ? Ce Donald-là semble parfois plus dangereux que tous nos malheureux canards des Landes. Mais sommes-nous vraiment en mesure de donner des leçons en France, où tout le monde agit de la même façon irrespirable et irresponsable ? Ou on désinforme avant même d'informer. Regardez Jean-Luc Mélenchon accusant l'équipe de C'est à vous de l'avoir piégé. "Un traquenard parfumé, mais puant", a-t-il écrit. Difficile de l'empêcher de le ressentir, mais qu'ont-ils fait qu'ils ne font pas d'habitude ?

Reste que "le pire du pire", c'est hier la passe d'armes entre la direction de France Télévisions et les deux trublions de feu AcTualiTy, Mathieu Madénian et son complice Thomas VDB, à côté duquel Jacquouille la Fripouille apparaîtrait presque raffiné. Seuls rescapés du sympathique magazine d'Infos Souriantes, les deux compères devaient avoir droit dès hier à un "format court d'humour" quotidien programmé à 20h37.

Seulement voilà, à "deux heures moins le quart ou presque" avant la diffusion, annulation de la "pastille" du jour (soit une pilule dure à avaler). Motif officiel : un programme "livré trop tard", avec des "ajustements à trouver". "C'est juste que la direction ne veut pas de vagues avant le premier tour présidentiel", accuse un proche des deux humoristes, qui réagissent comme une voiture à friction. Une fois lancés, rien ne les arrête.

Juste un mot pour @DelphineErnotte après la déprogrammation in extremis de nos messages sur @France2tv pic.twitter.com/vioJ3h8c56 — THOMAS VDB (@TheThomasVDB) 13 mars 2017

Et pour être sûrs que le message "tweetesque" passe bien, ils fustigent le mépris d'une direction qui, selon eux, n'a regardé "aucune des 120 pastilles" passées dans AcTualiTy, "dont 90 parlaient de politique"."Elle a la chocotte". Pas le genre. Ils en profitent (entre autres) pour prévenir qu'ils rebondiront sur une autre chaîne. Réaction 20 minutes plus tard de l'intéressée, par tweet d'abord, par tweet encore. Delphine Ernotte, grande patronne du groupe France Télévisions, n'enrobe plus : "Hello messieurs, très sympa votre message et je vous dois la vérité : vous ne me faites pas rire".

@TheThomasVDB @France2tv Hello messieurs, très sympa votre message et je vous dois la vérité : vous ne me faites pas rire... ¿ — Delphine Ernotte (@DelphineErnotte) 13 mars 2017

La directrice semble plaider depuis l'erreur d'interprétation, un souci de format, mais est-ce bien utile d'enquêter plus avant sur une affaire se réglant "à la va comme j'te pousse", "à la va comme j'te-pense". Sans recul pour mieux aller de l'avant ? Cela s'appelle laver son linge sale en famille, les portes grandes ouvertes !