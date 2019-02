publié le 26/02/2019 à 20:28

Jean-Paul Kauffmann est toujours animé par des quêtes obsessionnelles, dont le caractère en apparence incongru, insolite voire farfelu, finit par leur donner une dimension épique et poétique. Il les raconte dans des livres passionnants, marqués du sceau de l'érudition et de l'élégance. Dans Venise à double tour, aux éditions des Équateurs, il s'est mis en tête de visiter la cité des Doges, hors des canaux battus.



Son obsession : réussir à se faire ouvrir toutes les églises fermées de la ville. Sur 140, plus d'une quarantaine aujourd'hui sont inaccessibles au public. Et cette idée fixe est depuis longtemps dans un coin de sa tête : "Le souvenir d'un tableau entrevu lors de mon premier voyage dans les années 60, souvenir que j'essaie d'identifier ici parce qu'il faut lire ce livre comme une enquête policière", explique le romancier.

Jean-Paul Kauffmann va tout faire pour accéder à ces trésors invisibles. Il s'installe pendant plusieurs mois à Venise en compagnie de son épouse Joëlle, cherche à identifier les congrégations et les institutions propriétaires de ces églises. Il sollicite leurs responsables, tente de les convaincre. Un long chemin semé d'embûches et de rencontres pittoresques.

Sous sa plume, cette quête obsessionnelle prend les allures d'un polar, d'un récit d'aventures mais aussi d'une épopée spirituelle et souvent drolatique. Et parfois, Jean-Paul Kauffmann décroche le Graal, l'une de ces églises inaccessibles finit par s'ouvrir pour lui et lui seul. Venise à double tour, aux éditions des Équateurs, est en librairie depuis le 20 février 2019.

"Venise à double tour" de Jean-Paul Kauffmann Crédit : Équateurs