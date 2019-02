et Quentin Marchal

publié le 10/02/2019 à 07:57

Neuvième roman de la romancière Tracy Chevalier, Le Nouveau est un roman implacable et bouleversant sur le racisme ordinaire au sein d'une cour d'école dans l'Amérique des années 70. Ce livre est né de l'invitation lancée par un éditeur à Tracy Chevalier d'adapter au monde contemporain, une des pièces de Shakespeare.



À l'origine du projet, son choix ne s'est pourtant pas directement porté sur le thème de la ségrégation raciale : "Premièrement j'ai choisi Roméo et Juliette, mais mon fils adolescent avait honte de ce choix. Il y a tant d'histoires recrées de Roméo et Juliette." Finalement, Tracy Chevalier se tourne vers Othello, le destin tragique d'un noir victime du racisme.

Un jour, le personnage principal arrive dans une école où tous les autres élèves sont blancs. Ce roman bouleversant démontre la présence du racisme dès l'enfance : "C'est un racisme ordinaire que les élèves apprennent des adultes. Une cour d'école est comme un microcosme du monde extérieur", ajoute l'auteure.



Le Nouveau, de Tracy Chevalier, est publié chez Phébus.

"Le Nouveau", de Tracy Chevalier Crédit : Phébus

Le coup de cœur du libraire :

Je t'ai oubliée en chemin, le roman autobiographique de Pierre-Louis Basse, aux éditions du Cherche midi, est le coup de cœur de Valérie Michel de la librairie Port Maria dans le Morbihan.



Je t'ai oubliée en chemin, de Pierre-Louis Basse, est publié aux éditions du Cherche midi.

"Je t'ai oublié en chemin" de Pierre-Louis Basse Crédit : Le Cherche Midi