publié le 05/02/2019 à 11:22

Attention, voici un livre qu'il vous sera impossible de lâcher une fois ouvert ! Dans le dernier roman de Véronique Ovaldé, Personne n'a peur des gens qui sourient (Flammarion), publié mercredi 6 février 2019, Gloria, jeune veuve, récupère précipitamment ses deux filles, Stella et Loulou, à la sortie de l'école et les embarque pour un long voyage vers la maison de ses vacances d'enfance en Alsace. Pourquoi ce départ soudain ? Que fuit-elle ?



"Si elle part, c'est qu'elle se sent menacée et j'ai eu envie de parler de la 'double peur'", confie Véronique Ovaldé au micro de RTL. Dans son roman, l'écrivaine exploite donc deux peurs qu'elle appelle la "peur du loup" et la "peur d'être le loup".

Mais oui, qui est vraiment Gloria ? Cette mère de famille qui semble aux abois mais qui est capable aussi du plus grand sang-froid, de défendre ses filles comme une lionne et de trimbaler un pistolet Beretta. D'où viennent à la fois cette angoisse et cette violence en elle ? Véronique Ovaldé explore magistralement l'ambivalence de son héroïne. "J'aime bien les gens qui ne sont pas ce qu'ils semblent être, j'aime l'ambivalence chez les gens que je rencontre et donc j'aime ça dans les personnages," explique-t-elle.

Et il y a de quoi se méfier en effet. Véronique Ovaldé, tout en racontant la cavale de Gloria en Alsace avec ses deux filles et en dévoilant son passé, égare le lecteur, le mène en bateau jusqu'au dénouement inattendu. Personne n'a peur des gens qui sourient est un pur bijou de construction et on se dit que l'auteure a dû y prendre beaucoup de plaisir.

Qu'est-ce que le Grand prix RTL- Lire ?

RTL et le magazine Lire suivent de près l’actualité littéraire française. Chaque année, les

deux rédactions mettent en compétition, pour le Grand Prix RTL-Lire, une première

sélection de 10 romans qui marquent la rentrée de janvier. Le 8 janvier 2019, le jury RTL/Lire a désigné les 5 romans finalistes qui concourront pour le Grand Prix RTL-Lire 2019 dont la remise aura lieu le 14 mars prochain dans Laissez-vous tenter.