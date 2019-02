publié le 19/02/2019 à 16:11

Une pipe fumante, un flair hors pair et des énigmes toujours résolues... Le commissaire Maigret fête en 2019 ses 90 ans. Un anniversaire célébré par les éditions Omnibus avec la sortie de Tout Maigret. 6 volumes ont déjà été publiés, quatre autres sortiront d'ici avril prochain.



En 1929, le romancier belge Georges Simenon invente ce personnage à la déduction incisive. Il apparaît pour la première fois dans des feuilletons vendus en kiosque. Dès sa création, l'enquêteur est un succès puisque son auteur a le génie d'en faire un policier d'exception dans la peau d'un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire.

Georges Simenon avait lui-même raconté la naissance de son personnage sur RTL en 1981, bien loin d'être une invention selon lui : "après avoir passé un mois dans les locaux de la police judiciaire de Paris, j'ai vu le travail de la police, je sais combien la plupart des policiers sont humains", expliquait-il.

Et d'où vient le nom de Maigret ? L'auteur l'a emprunté à l'un de ses voisins, un médecin-laborantin de la place des Vosges à Paris. Les deux hommes se croisaient chaque soir en promenant leur chien. Le vrai Maigret se prénommait Paul-Maurice, celui de Georges Simenon, Jules.

Dix volumes, 75 romans, 103 enquêtes

Dans Tout Maigret, tout est dit : les éditions Omnibus ont décidé de publier l'intégral des enquêtes entre janvier et avril 2019. Soit, dix volumes - aux couvertures superbement dessinées par l'illustrateur Loustal - qui réunissent les 75 romans et les 28 nouvelles de Georges Simenon. 103 enquêtes au total.



Les éditions Omnibus ont eu la bonne idée de faire préfacer chacun des volumes par des écrivains d'aujourd'hui comme Philippe Claudel. Pour l'auteur des Âmes grises, Maigret est "une vieille connaissance" : "Quand j'étais interne dans un lycée, la connaissance de ce commissaire a peuplé mon adolescence et me réconfortait", explique le romancier au micro de RTL.

Maigret détient le record du nombre d'adaptations au cinéma et à la télé. On se souvient de la performance de Bruno Cremer ou de Jean Gabin en France. Mais également, celle plus récente de Rowan Atkinson (Mr Bean) au Royaume-Uni car le commissaire à la pipe est connu dans le monde entier.



Outre-Atlantique, l'écrivain américain Douglas Kennedy qui préface le volume 4 de Tout Maigret ne cache pas son admiration pour Georges Simenon : "Il m'a beaucoup influencé [...] Simenon était un écrivain existentiel, un des grands écrivains francophones du XXème siècle."