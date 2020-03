publié le 31/03/2020 à 15:41

Une aventure de Mystère et Boule de Gomme d'Arnaud Le Gouëfflec et Pierre Malma est la bande dessinée RTL du mois de mars 2020.

L’auteur de cette bande dessinée, Arnaud Le Gouëfflec, a depuis son enfance été intrigué par l’énigmatique expression que nous connaissons tous : "Mystère et boule de gomme". Il a donc imaginé les aventures du baron Mystère, un aristocrate taiseux éternellement masqué et de son majordome Boule de Gomme, un roux rondouillard qui a interdiction de lui poser des questions. Pour une raison simple, le baron mystère est un collectionneur de secrets, qu'il ne veut absolument pas divulguer.

Il collectionne tous les secrets que lui raconte Miss Cornette, la reine des chroniqueuses mondaines. Miss Cornette attire les confidences comme le paratonnerre la foudre. Vous la voyez, et paf, c’est plus fort que vous, vous lui racontez vos secrets les plus intimes. Elle est tellement saturée de confidences qu’elle vient les raconter au baron Mystère pour se soulager. Le baron remplit ainsi sa collection de secrets absolus. Il les note sur des cahiers et les stocke dans une des tours de son manoir dont il est le seul à avoir la clé.

Sauf que voilà, un voleur lui arrache un de ses secrets, et c’est le branle-bas-de-combat pour le retrouver.

Des aventures rocambolesques

Le baron Mystère et son majordome Boule de Gomme vont vous faire vivre des aventures rocambolesques, très littéraires, aux confins du langage et de ses maximes que débite l'inépuisable mère de Boule de gomme. L'album Une aventure de Mystère et Boule de Gomme, est à sa manière, un conte philosophique sur le secret, ceux qui le créent, ceux qui le détiennent, ceux qui le divulguent. Le plus grand mystère de cet album, c’est que le scénariste Arnaud le Gouëfflec et le dessinateur Pierre Malma ont réussi, avec un sujet aussi complexe à faire un album féerique, drôle, très original.

Du coup, il n'y a pas de secret, c’est devenu la bande dessinée RTL de mars. Vous pouvez l'acheter en ligne ou la télécharger.